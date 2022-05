Alejandro Moreno culpa a gobierno de AMLO de usar a Layda Sansores para campaña sucia

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que Morena está utilizando a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para orquestar una campaña sucia en su contra.

Así lo declaró en el cierre de campaña de la candidata priista a la gubernatura de Quintana Roo, Leslie Hendricks.

“El gobierno federal y Morena utilizan a la gobernadora de Campeche, tristemente, para estar sacando este tipo de información ilegal, para empezar, y segundo, falsa y calumniosa”, declaró.

Moreno aseguró estar tranquilo ya que estos ataques en su contra no lo asustan y se ve dispuesto a enfrentar al gobierno federal que, desde su punto de vista, intenta instaurar una dictadura en México.

“Lo que quieren es intimidarnos, asustarnos, amedrentarnos. Pero a mí no me van a doblar. A mí no me van a asustar. Los voy a enfrentar, de frente, a este gobierno, que quiere instaurar una dictadura. Porque hoy tienen a un excandidato presidencial, por la persecución política, fuera del país. Yo no voy a hacer eso. Yo aquí los voy a enfrentar”.

“Desde aquí le decimos a Morena y al gobierno federal: ni nos doblan ni nos asustan. Aquí estamos de frente, con todo, con la razón, con la ley y con la Constitución”, dijo ante su militancia.

Durante las últimas semanas, han circulado diversos audios que tienen como protagonista al presidente nacional del partido “tricolor”. En ellos se le ha escuchado hablando de diversos temas vinculados al financiamiento del partido al que dirige y, también, a su relación con el gremio periodístico.

“A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”, fueron las palabras de Moreno Cárdenas.