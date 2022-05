Alejandro Moreno es impresentable: Ulises Ruiz

México.- Para Ulises Ruiz, ex Gobernador priista de Oaxaca, no hay duda de que Alejandro Moreno está ligado a los desvíos de recursos, aunque indica que, hasta ahora, el dirigente tricolor había sido protegido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expulsado del PRI en 2021, Ruiz considera que todo lo que Moreno dice en los audios difundidos por la Gobernadora morenista de Campeche, es verídico.

"En el caso de Alejandro Moreno, cuando se vota la contrarreforma eléctrica es cuando se empiezan a filtrar los videos, pero eso no aleja la realidad de lo que hemos hablado, de que el PRI está gobernado, dirigido por delincuentes, como son esta camarilla que tiene al frente con personajes impresentables, sin duda alguna va a afectar la votación de la coalición en varios estados de la República", advierte.

¿Sigue el PRI lleno de corrupción, desaseo y ambición?

Sigo pensando lo mismo. En el 2019, presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República con base en la declaración patrimonial que había presentado Alejandro Moreno en el proceso interno del PRI.

Ahí lo señalo de desvíos por alrededor de 400 millones de pesos, que es lo que coincide con la denuncia de la Gobernadora de Campeche. No es nuevo los escándalos de Alito en los desvíos de recursos; no es nuevo, en el uso de prerrogativas junto con la camarilla, con los que dirigen el partido, (Rubén) Moreira, la propia Carolina (Viggiano) y (José) Murat, ahí están en los audios, que son ilegales y se tienen que investigar, pero tienen una gran realidad, porque son dirigentes impresentables del partido, que los exhibe tal como son, unos bandidos.

Me parece que Alejandro Moreno, desde el 2021, ya no tenía nada que hacer al frente del PRI y él llega a través de un proceso fraudulento, acaba de decir las cifras con las que ganó, que son más que el padrón priista.

A Alejandro Moreno no se le había tocado, se habla mucho de un pacto para aprobar la reforma eléctrica que no les funcionó, donde diputados del PRI se opusieron y no les salió la jugada que quisieron hacer en Semana Santa, y Alejandro Moreno es protegido por López Obrador, a quien no le interesa mucho gobernar con delincuentes, es muy claro que si sirven a sus intereses, él los protege.

¿Se rompió el PRIMOR?

En el caso de Alejandro Moreno, sí. Con los gobernadores sigue el pacto, tal es que los están nombrando, a pesar del señalamiento de desvíos de recursos que tienen en sus estados, varios son cónsules o embajadores de México en diferentes lugares. Seguramente, después de esta elección vamos a ver a quiénes invita a trabajar el Presidente Lopez Obrador para seguir tratando de romper la coalición.

¿Qué es verídico de los audios?

A mí me parece que todo lo que está en los audios es lo que están diciendo. No niega estar hablando con su cirujano plástico e invitarlo al avión, no niega una plática donde les dan 25 millones del dueño de Cinépolis, aunque le reclaman que debieron haber dado 300 millones. Lo que revela que siempre ha sido así, nunca ha cambiado.

De chamaco, a Alejandro Moreno le decían "Vandalito", y hoy creo que el nombre le quedó chiquito, es un hampón. Corremos el riesgo de que en cualquier momento lo detengan, siendo dirigente nacional del PRI, el mismo caso de Humberto Moreira, con los señalamientos de desvíos en Coahuila. Ellos están pegados con López Obrador precisamente para que no se les investigue y no se revisen sus administraciones.

¿Es un reflejo de lo que siempre ha sido el PRI?

En el caso de ellos, sí. No generalizaría, los priistas no están de acuerdo con este tipo de prácticas. La militancia y la mayoría de los priistas, la culpa la tendrían de no hacer estos señalamientos, de no salir, de no exigir la renuncia inmediata de estos dirigentes que tienen secuestrado al PRI.

A mí me hacen un proceso tramposo de expulsión del PRI, precisamente por las ideas de que tengo de transformar al PRI, de volverlo oposición, de romper la relación con un Gobierno ciego y sordo, como es el de López obrador, con todos los fracasos y derrumbe del país, en estos cuatro años de Gobierno.

Me expulsaron por tratar de democratizar, mandar a elección todos los cargos que se juegan en el partido, los cargos de elección popular, las plurinominales que se elijan.

¿La figura de Moreno afecta la alianza para 2024?

Sin duda, la afecta en esta elección, vienen los cierres de campaña. Alejandro seguramente va a estar en varios. Me parece que es impresentable, porque todo donde se para, gira en torno a los escándalos de las filtraciones, de los desvíos y para más adelante no va a servir para nada. Es un imperativo que pasando el domingo de la elección, renuncie, ya debió haberlo hecho hoy (ayer), para que aclare los escándalos.

¿Se acabó su carrera desde que lo expulsan del PRI?, ¿de qué color está cerca Ulises Ruiz?

En el 2014 se juegan muchos cargos de elección popular. Estamos explorando las posibilidades de las candidaturas independientes en todo el país, la propia candidatura presidencial; 70 millones de mexicanos no son militantes de los partidos y pueden resolver y decidir por el destino de la nación, que hay que rescatar.

¿Cuál es su pronóstico para 2022?

Me parece que va a ganar la coalición en Aguascalientes; en Durango, hay buena combinación, están peleando Tamaulipas, y el resto Morena, están pactados con el PRI en Quintana Roo. Alejandro Moreno está de acuerdo con el Niño Verde, tienen a Mara Lezama, seguramente tienen negocios y compromisos económicos, por eso el PRI va solo en Quintana Roo.

En Oaxaca el PRI va con PRD, pero los colaboradores de Murat están con Morena. En esos estados se ven muy pactados y colaborando con estas elecciones, en el caso de gobernadores y dirigentes del partido.