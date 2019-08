Alejandro Moreno quiere un PRI sensible a los problemas de la sociedad

México.- En el segundo debate entre los aspirantes a dirigir el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno aseguró que el PRI tiene que ser un partido comprometido con su militancia y, sobre todo, que proteja los derechos de todos los ciudadanos.

Alejandro Moreno dijo que México tiene el gran reto de dar una mejor calidad de vida a las familias mexicanas, pero hoy, agregó, “los priistas no lo vemos. Hay un gobierno sin experiencia, sin brújula, ocurrente”.

El aspirantes a dirigir el PRI ratificó que se debe impulsar un PRI firme, moderno, que señale, que critique y que sea una alternativa para la sociedad.

Al participar en el segundo debate entre aspirantes a dirigir el instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas, candidato a la Presidencia Nacional del CEN del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que el PRI tiene que ser un partido comprometido con su militancia y, sobre todo, que proteja los derechos de todos los ciudadanos, por lo que propuso la construcción de un partido combativo, que sea una oposición crítica, asertiva, técnicamente útil y socialmente sensible a los problemas de la sociedad.

La campaña que conformo con mi compañera @caroviggiano une y suma, promueve la inclusión y la unidad, propone y presenta argumentos. pic.twitter.com/1M2N573TaW — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 8, 2019

Alejandro Moreno mencionó que “lo más importante es construir un partido que tenga unidad” y señaló que México tiene el gran reto de dar una mejor calidad de vida a las familias mexicanas.

Hoy, agregó, “los priistas no lo vemos. Hay un gobierno sin experiencia, sin brújula, ocurrente. Por eso, debemos construir un partido que señale, que critique y que sea una alternativa para la sociedad”.

Ratificó que, por ello, “necesitamos un PRI moderno, que debata, que proponga, el PRI que vuelva a hacer que ganemos la elección y que ganemos el poder”.

Foto EL DEBATE

Recordó que junto con su compañera de fórmula, Carolina Viggiano Austria, han recorrido prácticamente toda la República, como parte de su campaña en busca de un triunfo que, dijo, será contundente, y afirmó que han escuchado a la militancia.

Ratificó que los priistas “queremos un partido fuerte y sólido, que sepa ser un partido de oposición. Nunca más un partido callado, que no señale, que no critique”.

Anticipó que, desde la dirigencia nacional, el PRI tendrá una posición muy crítica, muy propositiva, pensando en las familias mexicanas. “Somos la fórmula de la experiencia, somos la fórmula que hará posible que el PRI vuelva a ganar las elecciones”, aseveró.

En el segundo debate, con el tema: las propuestas del partido a la sociedad, organizado por la Comisión Nacional de Procesos Internos, encabezada por José Rubén Escajeda Jiménez, y que se llevó a cabo en el auditorio “Plutarco Elías Calles”, en la sede nacional del partido, a los embates de Ivonne Ortega Pacheco, que presumió que Yucatán era el estado más seguro, Moreno Cárdenas respondió: “¡Mientes! ¡Mientes, Ivonne! Lo más importante son los resultados. Campeche es la entidad, el estado más seguro somos nosotros”.

El PRI tiene que ser un partido comprometido con su militancia y sobre todo un partido que proteja los derechos de todos los ciudadanos. pic.twitter.com/sxRVPF5CaQ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 7, 2019

Agregó además: “Esto es lo que tú generas: la división, y lo que queremos los priistas es la unidad.

Valdría la pena que aclararas. Estamos trabajando para construir un partido fuerte, comprometido, que genere oportunidades. Yo no tengo nada que esconder. Ante la falta de propuestas, son los ataques. No tengo nada que esconder. Trabaja por el partido. Sé una buena priista, no lo dividas”.

Puntualizó que, contrario a lo que ha hecho Ortega Pacheco, él y Carolina Viggiano han hecho una campaña de propuestas, que tiene claro que “lo más importante, es la unidad del PRI”. La unidad, precisó, está por encima de todo.

Enseguida, Moreno Cárdenas estableció que “tenemos que trabajar a favor del PRI”, y advirtió que el resultado de la elección se tiene que respetar, porque será la voluntad de miles de militantes. “Este 11 de agosto la militancia va a votar, va a decidir y, sin lugar a dudas, vamos a ganar la elección”, afirmó.

Explicó que “todos estamos en contra de la cúpula. Las decisiones de la cúpula se acaban cuando la militancia vota. Este 11 de agosto, la militancia va a votar y decidir”.

Foto EL DEBATE

Moderado por la periodista Alisa Alanís y el académico Hugo Concha, durante el segundo debate Alejandro Moreno Cárdenas propuso construir un partido abierto a los jóvenes, a las mujeres, a los indígenas, un partido comprometido con su militancia, que defienda los derechos de los ciudadanos.

Recordó que junto con su compañera de fórmula, Carolina Viggiano Austria, han recorrido prácticamente toda la República, como parte de su campaña en busca de un triunfo que, dijo, será contundente, en la elección del domingo 11 de agosto, y afirmó que han escuchado a la militancia.

Queremos un partido fuerte y sólido que sepa ser un partido de oposición. Nunca más un partido callado, que no señale, que no critique.

Anticipó que, desde la dirigencia nacional, el PRI tendrá una posición muy crítica, muy propositiva, pensando en las familias mexicanas, porque, argumentó, “somos la fórmula de la experiencia, somos la fórmula que hará posible que el PRI vuelva a ganar las elecciones”.

Informó que “todas las candidaturas a cargo de elección popular las vamos a someter a mecanismos transparentes y democráticos donde vote la militancia.

Se comprometió a que, junto con Carolina Viggiano Austria, candidata a la Secretaría General, “seremos una dirigencia firme y clara, que con carácter y convicción señale los grandes errores de este gobierno, pero a la vez que seamos una oposición muy clara, muy propositiva, pensando en las familias mexicanas”.

Aquí en #BajaCaliforniaSur el priismo está organizado y preparado para competir y ganar. A nivel nacional queremos que el PRI vuelva a ser el partido democrático y vanguardista que durante largas décadas fue. pic.twitter.com/kBCGa12CaO — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 6, 2019

Precisó que, desde la dirigencia nacional del PRI, “nosotros impulsaremos un partido abierto a la juventud, un partido moderno, digital”.

Argumentó “seremos el primer partido feminista de México, un compromiso total con las mujeres para que con su ánimo, preparación y capacitación permanente estén en voz del partido siempre, impulsando las mejores propuestas”. El PRI, agregó, tiene que ser un partido más horizontal, más democrático.

Expresó que es “bienvenida la competencia política al interior del partido. Hoy los ciudadanos y los priistas lo que quieren son respuestas y soluciones”, porque “tenemos un gobierno federal que no da una, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo ni oportunidades para los jóvenes.

Desaparecieron todos los programas para emprendedores, quitaron programas fundamentales como Seguro Popular y Prospera, y tenemos recortes brutales que dañan a nuestros productores y campesinos”.