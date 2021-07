¡Alerta! Afirma AMLO que se ha intensificado el proceso para idiotizar a los jóvenes

México.- En la conferencia Mañanera de este 14 de julio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador alertó que las campañas de los medios masivos para idiotizar a los jóvenes es más intenso que antes.

En ese sentido, AMLO afirmó que la sociedad, las familias y los medios, deberían unirse para proteger a los jóvenes de los contenidos de entretenimiento o informativo que busca enajenarlos e idiotizarlos.

Leer más: El secuestro de Jesús Alfredo Guzmán; el duro golpe al Chapo y al Cártel de Sinaloa

"Que todos ayudemos a informar a los jóvenes, ahora con el encierro por la pandemia estuvieron muy expuestos a contenidos tóxicos", declaró el presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que existe una campaña tendenciosa que busca enajenar a los jóvenes, aunque no es algo nuevo, pues ha existido desde hace décadas.

No obstante, AMLO estableció que no había dudas de que la campaña para idiotizar y enajenar a los jóvenes es más intensa ahora,

"Siempre ha habido, con nosotros fue la televisión, se analizó el papel de los medios electrónicos, el papel de los medios masivos de comunicación, de como se manipula, influye, en palabras de (inaudible) "se idiotiza"", explicó López Obrador en la Mañanera.

Sin embargo, aseguró que la campaña que existe ahora es más intensa y que por ello se debían buscar alternativas para los jóvenes.

Posteriormente argumentó que esta situación la veían las familias en sus casas, con los jóvenes con los que convivían, afirmando también que era una situación que se observaba en todo México. Esto dejó pensando si fue el resultado de alguna plática reciente con hijo menor Jesús Ernesto López Gutiérrez, quien tiene 14 años de edad.

AMLO junto a su hijo Jesús Ernesto y su esposa Beatriz Gutiérrez. Foto: Cuartoscuro

Aunque AMLO señala que es importante intervenir a los jóvenes para guiarlos y evitar que sean manipulados, el presidente mexicano explicó que se debía de realizar sin autoritarismos.

"Todos lo vemos en nuestras casas, con nuestros hijos o nietos, esto es muy importante el protegerlo ante la manipulación, sin autoritarismo, porque no es nada más decir "esta mal" o "te están manipulando" o "no te dejes llevar por eso", sí no ¿cuál es la alternativa? ¿cuál es el modelo a seguir? Claro es muy importante el fortalecer los valores, el regresar a lo básico, el humanismo y para eso la familia, y reforzar esos valores que se tienen, porque hay una gran reserva de valores en las familias mexicanas, reforzarlos con la educación, con los contenidos educativos", opinó el presidente de México frente a las miles de personas que lo ven o escuchan.

Que es enajenar

"Hacer que una persona pierda la razón o los sentidos, especialmente a causa de un sentimiento intenso de miedo, enfado o dolor". señala Oxford Languages..

El humanismo debe enseñarse en la educación: AMLO

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que una manera de combatir la manipulación que busca enajenar a los jóvenes del mundo es haciéndolos humanistas.

Leer más: "Papi, todo va a estar bien": dijo un niño antes de morir

Para ello propuso que sea el humanismo tronco común de toda la educación en México.

"Buenos ciudadanos, fraternos, solidarios, no egoistas, no individualistas, no clasistas, no racistas, ese es el tronco común y de ahí, otro nivel, otra especie de especialidad hasta llegar a cientificos, físicos, químicos, eminencias".

Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía