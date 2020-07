Alertan sobre página falsa de Becas Benito Juárez; podrían robarte

México.- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior, alertó sobre la existencia de un sitio web utilizado para la extorsión, robo de datos y fraude, al obtener las contraseñas de los becarios de bachillerato.

Bajo el nombre de "bienestarazteca.mx" opera engañando a distraídos que no se percatan de la situación, contiene información relacionada con el registro y pago de la beca a estudiantes de educación media superior, utilizando material plagiado, imágenes del aplicativo electrónico del sitio original, así como enlaces no seguros a la plataforma oficial.

La opción que la página brinda para iniciar el registro de nuevos beneficiarios aparece como “Comienza tu Registro”, y al dar clic solicita información como la CURP, Nombre de Usuario y Contraseña de los becarios en caso de contar con ella, por lo que podría estar relacionado con intento de extorsión o fraude.

Cabe resaltar que justo abajo de la opción mencionada, aparece un texto con la leyenda "Queremos aclarar que esta página no es oficial ni pretende serlo".

Foto: Captura

La plataforma muestra el botón “Grupo Bienestar Azteca”, que remite a una página de Facebook con el mismo nombre, administrada por elderecho.online.org, página que ha sido desmentida y señalada de fraudulenta durante la emergencia sanitaria, por utilizar el nombre de Becas Benito Juárez, los logos institucionales y el nombre Gob.MX.org. en su logotipo, según información de un comunicado de prensa emitido por la misma Coordinación Nacional.

Foto: Captura

Incluso la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamó a todos los estudiantes a no ingresar a sitios que no sean el señalado en los distintos medios oficiales del órgano administrativo, así como a no proporcionar sus datos personales que pueden ser utilizados para ciberfraudes, intentos de extorsión y posible robo de su beca o identidad.

Foto: Captura

Se recomendó no realizar su registro a través de grupos de Whats App, Facebook, ligas de Google, y cualquier sistema dudoso que les ofrezca un apoyo y les solicite datos personales.