Alfaro pide licencia como alcalde de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Este domingo en sesión extraordinaria del ayuntamiento de Guadalajara, el presidente municipal, Enrique Alfaro solicitó licencia a su cargo como edil para iniciar su campaña como precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco.

En su lugar asumió el cargo Enrique Ibarra Pedroza, quien se desempeñaba como secretario general del ayuntamiento.

Durante la sesión, Alfaro señaló que tomó la decisión de solicitar licencia porque en dos años logró cumplir con los compromisos que hizo durante su campaña a la presidencia municipal.

Hoy es mi último día al frente de Guadalajara. Ha sido el honor más grande que he tenido en mi vida, el reto más difícil y la mejor experiencia que pude tener. Los invito a estar conmigo en mi última sesión de cabildo, al frente del @GuadalajaraGob : https://t.co/YzscaGTIch — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 17 de diciembre de 2017

El coordinador de los regidores del PRI, Sergio Otal Lobo, recriminó que hace apenas unos meses el edil hiciera una campaña en la que se utilizaron recursos públicos para promover la ratificación de mandato y después de haber obtenido la aprobación de la mayoría que participó decida abandonar el cargo. Dijo, además, que Alfaro se va con una deuda palpable en seguridad pública.

Por su parte, el presidente municipal interino, Enrique Ibarra, se comprometió a continuar con las políticas implementadas por Alfaro.

“Guadalajara seguirá avanzando en los próximos meses y continuará transformándose en infraestructura, recuperación de espacios públicos, así como en las obras y proyectos que ya están en marcha. La ciudad seguirá caminando en la ruta trazada”, señaló.

En Jalisco, las precampañas para los aspirantes a gobernador se extenderán hasta el próximo 11 de febrero y las campañas iniciarán el 30 de marzo.

Alfaro se registra como precandidato a gobierno de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Este sábado, con el registro de Enrique Alfaro como precandidato a gobernador terminó la inscripción de precandidatos de Movimiento Ciudadano para las próximas elecciones en Jalisco.

Foto:FB Enrique Alfaro

Afuera de las instalaciones del partido, alrededor de 5 mil personas se reunieron para acompañar al edil tapatío, que dejará el cargo en los próximos días para iniciar su campaña.

Alfaro llamó a sus seguidores a unirse a partir de los principios de rendición de cuentas, participación ciudadana, equidad de género y transparencia.

Foto:FB Enrique Alfaro

“El régimen está a punto de caer y lo vamos a tumbar nosotros, por eso, hoy el mensaje debe ser uno solo, no en la lógica en la que otros hablan de unidad, hoy los invito a todos a que nos volvamos a unir en torno a los principios que hemos defendido siempre”, dijo.

Foto:FB Enrique Alfaro

Guillermo Medrano, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, informó que en el registro de precandidatos se inscribieron 334 personas; 281 para contender por alguna de las 125 presidencias municipales y 53 por la diputación en los 20 distritos del estado. Especificó que del total fueron 212 hombres y 122 mujeres.

Foto:FB Enrique Alfaro

El dictamen de procedencia de las precandidaturas se publicará el 11 de diciembre y será hasta el 17 de febrero de 2018 que la Asamblea Estatal Electoral defina los abanderados rumbo al 1 de julio.

“Cotos de poder reducen posibilidades del Frente”

Foto:El Universal

El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, considera “lamentable” que los dirigentes del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) no logren ponerse de acuerdo en el método para elegir al candidato presidencial y advierte que con esa actitud pueden “dinamitar” ese esfuerzo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indica que así el Frente simplemente no va a caminar.

Para Alfaro, esa falta de definición también fue factor para que decidiera ir sólo con Movimiento Ciudadano para la elección por la gubernatura de Jalisco del próximo año, sin el Frente; es decir, sin PAN ni PRD.

La decisión, asegura, es para mantener la esencia ciudadana y sólo usar como vehículo a MC, lo que ya había hablado con Dante Delgado, coordinador de MC.

Adelanta que esa será la última elección en su carrera política y quiere enfrentarla con dignidad.

La decisión

Platíquenos esta decisión de no ir con el Frente por la gubernatura y sólo con MC. ¿Por qué?

—Es un tema que yo presenté a título personal como una reflexión sobre aspectos vinculados a la congruencia, a mi determinación de no olvidarme de los principios que defendí en 2012 como candidato a gobernador y que fueron los que nos permitieron construir un movimiento que hoy es la primera fuerza política de Jalisco.

Expresé que lo que estaba haciendo el domingo era fijar una postura a título personal, decir: “Yo no voy a ser candidato a gobernador llevando los escudos de otros partidos”, porque esa fue precisamente la lucha que yo di desde 2012 y en 2015.

Los dirigentes de los partidos sabían mi postura, se había expresado antes y por eso asumo que ese no es un factor que pueda poner en riesgo el Frente.

Usted llegó a la alcadía con MC. ¿Por qué hacerles el feo a los partidos ahora?

—En 2012 no existían las candidaturas independientes; es decir, nuestras alternativas eran participar a través de un partido o no participar. Lo que hicimos fue literalmente utilizar como vehículo al partido para canalizar un movimiento que se había construido aquí en nuestro estado y así poder contender por la gubernatura, pero en términos prácticos, en Jalisco lo que se hizo a través de Movimiento Ciudadano es algo inclusive que trasciende los partidos.

¿Le hace el feo al PAN-PRD?

—No, no lo diría así. Respeto al PAN y al PRD. Respeto a su militancia y a sus simpatizantes, peor es una decisión personal. Creo que ésta va a ser la última elección en mi carrera política, quiero enfrentar la continuidad con seriedad y sintiéndome a gusto.

¿Su interpretación es que le aporta más al Frente de lo que ellos le aportan a usted?

—No he pedido nada al Frente, lo que he ofrecido es generar condiciones para aportar al proyecto del Frente un millón y medio de votos. Lo que yo quisiera saber, para dimensionar lo que estamos hablando, es qué gobernador o qué liderazgo en el país tiene condiciones para decir que puede aportar eso. No hemos pedido posiciones, no me interesan esas cosas.

En las negociaciones de Dante Delgado con el Frente está encorchetado Jalisco.

—Sí, en realidad en el caso de Jalisco siempre estuvo claro que era una posición que habríamos de definir nosotros. Desde un principio se dijo que las dinámicas de cada estado se iban a respetar. Es un error seguir haciendo política desde lo nacional sin entender las dinámicas locales.

Lo que queremos mandar es un mensaje también en Jalisco de que mientras ellos se sigan peleando por plurinominales y por posiciones, nosotros acá mandamos un mensaje claro: “Con o sin partidos, vamos a ganar la elección de Jalisco”. Nos gustaría mucho aportar para el Frente Ciudadano, ojalá y se llegue a un acuerdo.

¿Alfaro no descarrila al Frente?

—Al contrario. Si preguntas, he sido uno de quienes han participado en este proceso que le ha aportado más pidiendo menos porque, insisto, no hay una sola petición a cambio de nuestro apoyo. Yo creo que esa es la ruta correcta, creo que México puede construir un proyecto que le funcione al país, pero el problema es que se están violentando o lo que puede descarrilar al Frente es precisamente que se están violando los dos principios básicos a partir de los cuales nos sentamos a la mesa.

Yo me senté [a negociar] porque acordamos que lo que nos iba a unir era un proyecto de país y no un candidato. Ese fue el primer acuerdo; el proyecto de país ya se presentó, pero el segundo acuerdo era que las agendas individuales y las agendas de las burocracias de los partidos no íbamos a permitir que secuestraran al Frente. Son la base fundacional del proyecto y lo que se está rompiendo hoy son precisamente esos dos acuerdos.

No hay acuerdo para definir el método del candidato presidencial, ¿eso no le afecta?

—Muchísimo. Es lamentable lo que está pasando. Me parece que está generándose una dinámica que puede terminar por dinamitar el Frente, yo pienso que hay posturas que no responden a la lógica con la cual se entabló esa mesa de acuerdo y la verdad es que decidí, también de alguna forma, mantenerme al margen de este último tramo de la negociación porque muy poco puedo aportar a partir de la manera como se están desarrollando las cosas. Hoy estoy viendo posiciones verdaderamente cerradas, intransigentes, posturas que parecen estar defendiendo nada más cotos de poder o querer forzar la negociación para ver quién saca más. A mí eso me decepciona, me parece lamentable; espero que se corrija el rumbo.