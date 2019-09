CDMX.- Alfonso Durazo, titular de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, admitió que en los primeros 9 meses de Gobierno, en materia de seguridad, no se han alcanzado las metas planteadas.

Abordado al ingresar a Palacio Nacional para presenciar el mensaje rendido por el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, con motivo del Primer Informe de Gobierno acotó que, a pesar de ello, hay avances como la creación de un nuevo cuerpo de seguridad.

"Ha sido sin duda un reto importante. No hemos conseguido todavía las metas que nos propusimos en los primeros 6 meses, pero estamos consolidando los instrumentos que nos van a permitir lograrlo"

"Particularmente, la creación de la Guardia Nacional que es un instrumento imprescindible para mejorar los resultados en materia de seguridad. No se puede mejorar la seguridad, sin la capacidad en las instituciones".

Entre los logros alcanzados, enlistó la modificación de un marco jurídico, que apuntó, permite cerrar la puerta giratoria para la salida de delincuentes.

También informó que se tienen desplegados 60 mil elementos de una meta de 80 mil para fin de año.

Aquí la dimensión de la institución es sumamente relevante porque a nivel estatal y a nivel municipal, también los cuerpos de seguridad son insuficientes

Alfonso Durazo admite que no han alcanzado las metas en seguridad / Foto: Cortesía

"Queremos llegar a 80 mil elementos a fin de año y 150 mil en 2021. Ese es el tamaño del reto que tenemos en materia de seguridad y la dimensión de una institución", añadió.

"Como la guardia con 150 mil elementos no se crea, no se hace, no se logra de un día para otro. Ese es el reto a corto plazo, pero estamos trabajando. Este año tendremos 21 mil 170 nuevos reclutas y así 21 mil 170 cada año".

Sobre el Presidente, dijo que lo ve emocionalmentemuy fuerte y como un hombre tenaz y perseverante,

Esa tenacidad y perseverancia se está mostrando, precisamente en el ámbito de la seguridad al darle ese seguimiento diario las actividades relacionadas con esta materia", expuso.

"Vamos avanzando, porque contamos cada día con una mejor institución y con una mayor coordinación. Tenemos un respaldo presupuestal en materia de seguridad que no se había visto en muchos años, con el propósito de consolidar precisamente a este instrumento".