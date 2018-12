Alfonso Durazo pide a Fuerzas Armadas 'no ser tan letales'

México.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sugirió a los Secretarios de Marina y Defensa Nacional que los soldados no sean tan letales en sus funciones de seguridad pública cuando asuman funciones a través de la Guardia Nacional.

Así lo relató el propio titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, en una visita que realizó el 7 de diciembre a la 13/a Zona Militar en Tepic, Nayarit.

En el encuentro, el Secretario llamo al personal castrense a enfrentar con responsabilidad el reto de formar la Guardia Nacional y demostrar que pueden confiar en ellos.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública.

Dentro de las operaciones, como todo el tiempo lo hemos hecho, el respeto a los derechos humanos, el uso de la fuerza, esos tienen que estar siempre presentes, les dijo.

"Nos decía en algún momento el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al Almirante Secretario y a mí '¿No pueden ordenarle a sus tropas que no sean tan letales?' No, pues cuando hay un enfrentamiento, cuando hay una agresión de los delincuentes hacia nuestro personal, pues cómo no ser letales.

"Si me están agrediendo, si me están tratando de quitarme la vida, lo único que estoy haciendo es tratar de proteger mi vida y responder lo que está haciendo. Yo estoy respondiendo a una agresión. Y le dijimos: los muertos generados por agresiones a nuestro personal son minoría, en comparación con todos los muertos que hay en todo el País. Lo de nosotros es pequeñito, aunque a lo de nosotros es a lo que le dan más publicidad tratando de dejarnos en mal".

En su participación, el General resaltó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está conociendo mejor al Ejército y le está teniendo confianza.

Afirmó que la Secretaría de la Defensa es la que mejor respuesta tuvo con el Mandatario en el tema de seguridad.

"Hemos sido la institución que más rápido da respuesta a lo que él quiere con una mayor facilidad. Las otras dependencias todavía andan buscando qué hacer. Nosotros ya tenemos un plan".