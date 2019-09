Alfonso Durazo piden a policías no afectar a ciudadanos

Ciudad de México.-El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) Alfonso Durazo, exhortó a los policías federales rebeldes a no afectar a la ciudadanía con cierres viales y participar en las mesas de diálogo instalada de manera permanente para dar solución a sus demandas.

"Absolutamente todo, no se está lastimando ninguno de sus derechos. Pedimos a los policías inconformes, que son una parte mínima de la Policía Federal, que no lastimen los derechos de la ciudadanía, que no afecten vialidades, fueron ellos muchos años los responsables de hacer prevalecer el Estado de Derecho, a la ciudadanía le pedimos su comprensión", indicó el funcionario federal.

El Secretario indicó que, de pasar a la Guardia Nacional o a otros lugares de readscripción, los policías inconformes conservarán su salario, su sueldo, sus prestaciones y sus grados.

"La demanda principal de ellos es que se les pague una indemnización en virtud de que están siendo despedidos, la posición de la Secretaría es que no hay absolutamente ningún despido. Lo hemos dicho de manera reiterada: todos aquellos elementos de la Policía Federal pasarán a la Guardia Nacional, aquellos que tengan interés en hacerlo, para aquellos que no tengan prioridad o interés hay hasta 11 lugares u opciones de readscripción, consecuentemente no estamos despediendo absolutamente a nadie", dijo Durazo en un mensaje en Twitter.

La #SSPC mantiene su apertura al diálogo con los policías federales inconformes con la transición voluntaria a Guardia Nacional. Llamamos a los inconformes a respetar los valores de la institución que representan y no afectar a terceros con bloqueos de vialidades: @AlfonsoDurazo pic.twitter.com/YEkVhfJJtK — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 6, 2019

Añadió que está instalada una mesa de diálogo para intercambiar puntos de vista con grupo de policías inconformes.

Los federales rebeldes volvieron a cerrar este día la circulación de Periférico Sur, a la altura de la Torre Pedregal de la PF.