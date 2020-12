Alfonso Romo deja la Oficina de la Presidencia y "seguirá siendo mi enlace", anuncia AMLO

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que Alfonso Romo deja la jefatura de la Coordinación de la Oficina de la Presidencia de México, pero aseguró que se mantendrá cercano a su gobierno como el principal enlace con el sector privado.

Al mostrar una fotografía con Romo, el presidente López Obrador dijo que finalmente se cumplió el plazo establecido por ambos de trabajar dos años juntos, pero el tiempo ya pasó y se debe de atender lo que se había comentado.

El plazo convenido entre AMLO y el empresario Alfonso Romo fueron dos años al frente de la Oficina de la Presidencia de México, pero este martes ya se llegó a ese término.

En su mensaje difundido la tarde de este miércoles, Andrés Manuel Lópz Obrador expresa: "Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo", agrega el mandatario.

Además, destacó la participación de Alfonso Romo para arribar a la Presidencia de México, debido a que fue el primer empresario que se sumó formalmente al movimiento de transformación.

Al mostrar bastante aprecio por Romo, AMLO comenta: "Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando", insiste.