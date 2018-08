Alfonso Romo rechaza ir por contrato de Gobierno

Ciudad de México.- Alfonso Romo, quien se perfila como jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador aseguró que su empresa, Agromod, no recibirá ningún contrato del próximo Gobierno Federal.

El viernes pasado, el virtual presidente electo visitó la empresa de Romo en Chiapas e informó que era parte del trabajo de campo para iniciar, desde el 1 de diciembre, con el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales.

-¿No habrá conflicto de interés?, se le cuestionó hoy a Romo al salir de la casa de transición de López Obrador.

"N'hombre, nada", refirió.

-¿Ningún contrato con el próximo gobierno?, se le insistió.

López Obrador y Alfonso Romo. Foto: Reforma.

"Claro que no, n'hombre, si por eso es público todo, fuimos a ver tecnología, solamente fuimos a ver lo que hace la tecnología para mejorar el nivel de vida de muchos, tenía mucha curiosidad, pero no hay nada, no se preocupen", dijo.

"No firmamos nada, fuimos a visitarla [la planta], yo todavía no soy funcionario, todavía ni llego".

El sitio de Agromod detalla que inició operaciones en 1997 y que provee y desarrolla tecnología en plantas de cultivo como plátano, banana, café y agave.

Romo estuvo presente en una reunión en la casa de transición de López Obrador en la que participaron también Marcelo Ebrard, futuro Canciller; Graciela Márquez, eventual titular de la Secretaría de Economía, y el negociador del TLC, Jesús Seade.

Foto: Archivo Reforma.

Éste consideró que en dos semanas podría haber un acuerdo sobre el tratado de libre comercio.

"Estamos tratando de terminar en dos, tres semanas, para que se pueda firmar para el primero de diciembre", comentó.

"Lo correcto es que lo firme el actual gobierno".

Añadió que actualmente ningún tema en particular está deteniendo las negociaciones, aunque prefirió no hablar más al respecto.

Robert Lighthizer, representante comercial de EU, y Jesús Seade, propuesto negociador del TLCAN. Foto: Archivo Reforma.

Todos los miembros del equipo de Andrés Manuel López Obrador salieron prácticamente al mismo tiempo, pero sólo Romo y Seade respondieron a preguntas.

El último en retirarse de la casa de la colonia Roma fue el propio tabasqueño, quien partiría del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Chihuahua, donde inaugurará mañana los foros sobre seguridad.

Con información de Reforma.