Alfredo 'El Caballo' Lozoya se registra formalmente para ser candidato a gobernador de Chihuahua

Chihuahua.- De acuerdo a los requerimientos, Alfredo El Caballo Lozoya, se registró formalmente ante el Instituto Electoral de Chihuahua para ser candidato a gobernador del estado de Chihuahua.

Nunca más se derramará sangre en Chihuahua, herido por todos quienes lo han lastimado, nuestra dignidad ya no guardará silencio, nuestro coraje ya no esperará más, los patriotas y las mujeres soberanas no conocen el miedo, estoy listo para defenderte mi querido Chihuahua; dijo el candidato.