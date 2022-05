Alfredo Jalife recuerda su servicio médico en la sierra de Guerrero tras polémica de doctora contra AMLO

México.- El analista geopolítico Alfredo Jalife-Rahme compartió una foto de cuando brindó atención médica en la sierra de Guerrero, luego de la polémica generada por la doctora Ana Ceci, quien reprochó a AMLO que no hay plazas disponibles en México.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Alfredo Jalife recordó la imagen que ya había publicado en 17 de abril de 2021, donde aparece brindando servicio médico voluntario en la sierra de Guerrero.

En la fotografía aparece un Jalife joven brindando atención médica a una pobladora de la sierra guerrerense, dejando claro que él no dudó en acudir a las zonas marginadas del país.

"Cuando fui a hacer servicio médico voluntario comunitario en la sierra ardiente de Guerrero con Hugo Arce Norato en el feudo inexpugnable de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas", escribió Jalife al compartir la imagen.

El académico y médico comparte este recuerdo luego de la polémica que generó la genetista mexicana Ana Ceci por criticar la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de contratar a 500 médicos cubanos para cubrir plazas en zonas remotas.

Alfredo Jalife presumió que él sí brindó atención médica en zonas marginadas de México. Foto: Captura de Twitter

El presidente AMLO justificó la decisión asegurando que faltan médicos especialistas en México, pues a pesar de que hay vacantes muy pocos están dispuestos a atender en pueblos marginados.

La genetista mexicana rechazó lo dicho por AMLO y aseguró que no hay plazas disponibles. Hablando desde su experiencia, relató que pese a estudiar un especialidad en genética médica y una alta especialidad en genética perinatal, lleva años sin poder acceder a una plaza, una situación que se repite para médicos con otras especialidades, aseguró.

"No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar (...) Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas que estamos en lista de espera de años y años para conseguir una plaza", respondió la doctora Ana Ceci a AMLO.

Retan a doctora a irse a la sierra de Guerrero

Tras darse a conocer que la genetista tiene un consultorio en Polanco, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), Fadlala Akabani, retó a la doctora Ana Ceci a renunciar a su plaza y trasladarse a la sierra de Guerrero.

Te recomendamos leer:

"Te reto a que en este momento seas congruente, renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la sierra en Guerrero y pongas el ejemplo. Haz válido el juramento Hipocrático y ve a dónde más se necesita a un médico. Lo demás es pose barata", reviró el funcionario.

Por su parte, el presidente López Obrador adelantó que el próximo martes 24 de mayo se darán a conocer las plazas disponibles en el IMSS e ISSSTE, prometiendo que habrá contratación inmediata para médicos mexicanos "con los mejores sueldos".