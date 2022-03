Alfredo Jalife revela que Porfirio Muñoz se va de Morena para sumarse a Movimiento Ciudadano

México.- El analista geopolítico Alfredo Jalife aseguró que Porfirio Muñoz Ledo se va de Morena para sumarse al partido de Movimiento Ciudadano, donde acompañaría a Jorge Castañeda como asesor para impulsar la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Alfredo Jalife dio a conocer la salida de Porfirio Muñoz de las filas de Morena, pese a haber revelado su nombramiento como embajador en Cuba, aunque sin el consentimiento del presidente AMLO.

El académico detalló que el presidente Andrés Manuel López Obrador "desechó" a Muñoz Ledo de Morena por sus actitudes de "insubordinado" desde la polémica en torno a su candidatura a la dirigencia del partido.

"Que se va Porfirio de Morena. Ya tenía amarrada la embajada de Cuba pero lo anuncio sin consentimiento del Tigre Macuspano que lo desecho por insubordinado desde su candidatura a la presidencia de Morena...", escribió Jalife-Rahme sobre Porfirio Muñoz Ledo.

Consideró que en Movimiento Ciudadano el veterano político acompañará a su "íntimo", el excanciller Jorge Castañeda, con el fin de impulsar la candidatura de Colosio Riojas para las elecciones de 2024.

Alfredo Jalife aseveró que MC es el único partido que le faltaba a Muñoz Ledo en su "elenco de saltimbanqui", refiriéndose a él como un político que no duda en pasar de un partido a otro, según su conveniencia.

"Me late que se va con su íntimo Gutman Castañeda al MC a tejer la candidatura de Colosio Jr… Es el único partido que le faltaba en su extenso elenco de saltimbanqui", escribió.

Sin negar las aportaciones del exdirigente del PRD a la 4T, el analista geopolítico sentenció que Porfirio Muñoz no supo "retirarse a tiempo" de Morena, pues a pesar de que contaba con el aprecio del presidente López Obrador, terminó por alejarse.

"No se le niega ni su experiencia ni su talento ni su cultura ni su enorme retórica ni su enorme aportación a la construcción de la 4T. A mi juicio no supo retirarse a tiempo. Me consta que el hoy presidente AMLO lo apreciaba y le hacía caso en algunos casos nodales", expresó Jalife.

Por último, el académico acusó a una mujer llamada "Lorena V." de hacerle "mucho daño" al exmorenista al enemistarlo con "gente valiosa", insinuando que ella fue la persona detrás de las tensiones entre Muñoz Ledo y AMLO.

A principios de diciembre de 2021, se dio a conocer que Porfirio Muñoz colaboraría con Movimiento Ciudadano como asesor político del dirigente Dante Delgado, esto mientras continuaba militando en las filas de Morena.