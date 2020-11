Alianza Federalista pide a diputados rechazar recorte a estados en Presupuesto de Egresos 2021

México.- Los gobernadores de México que integran la Alianza Federalista, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para rechazar la propuesta de recortar presupuesto del Gobierno Federal a estado y municipios dentro del Presupuesto de Egresos 2021 que está por aprobarse.

Diferentes gobernadores pertenecientes a la Alianza Federalista, como Jaime Rodríguez Calderón, por el estado de Nuevo León y Francisco Cabeza de Vaca por Tamaulipas, se pronunciaron a través de redes sociales para exhortar a los diputados a no aprobar el corte presupuestal a los estados y municipios de la República.

Además, en un comunicado en conjunto, los gobernadores expresaron que “nuestra discusión sobre el PPEF 2021 no contiene cálculos electorales, ni ha sido fortuita; forma parte de una serie de acciones-reacciones ante cada traspié dado por políticas de carácter unilateral y centralizadoras de poder y recursos”.

Los gobernadores concordaron en dejar de lado sus diferencias con el Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues consideran que su petición no es sólo un capricho, sino la alerta de una afectación directa a los ciudadanos al recortar los recursos en el Presupuesto de Egresos del 2021.

Aseguraron que con el recorte se verán afectados diferentes ámbitos de la vida social de los mexicanos, pues se verán recortes en el sector salud, seguridad y bienestar.

“Nuestro reclamo acerca del presupuesto no es producto de una rabieta política, y sólo busca alertar sobre los riesgos en salud, seguridad y bienestar de millones de mexicanos. No podemos darnos el lujo de arriesgar el progreso alcanzado en décadas de sudor patrio en una opción presupuestaria no lo suficientemente analizada y consensuada", expresaron.

Así, la Alianza Federalista llamó a los servidores públicos a la unión por el bien de los ciudadanos, quienes dieron su confianza para representarlos de manera democrática.

Sin embargo, enfatizaron en que su petición no era una súplica, sino un llamado de reflexión, pues los ciudadanos están al tanto de las acciones de los legisladores y cómo estos toman las decisiones que repercute de manera directa e la vida social de los mexicanos.

Es un supremo deber enraizado en nuestra democracia representativa y unidad federalista. La ciudadanía está atenta y su juicio sobre las posturas que asumamos todos los actores en este tema será inapelable”.

Por último recordaron a los diputados a pensar siempre en el bienestar de la ciudadanía, incluso por encima de sus propias ideologías e intereses políticos.