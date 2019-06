Alianza Morena - PRI no se debe descartar en Sinaloa, advierten

Pensar en una eventual alianza del PRI con Morena de cara a la sucesión por la gubernatura en 2021 no es descabellado para analistas políticos, y menos si se toma en cuenta la cercanía que hay entre el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y el presidente Andrés Manuel López Obrador; además de advertir esta eventual unión como una necesidad para el tricolor, más que una posibilidad, debido al derrumbe sufrido en las elecciones del 2 de junio en otros estados.

Esto porque en los recientes comicios vividos en seis entidades del país se registró un abstencionismo de casi el 70 por ciento, y aunque Morena redujo su votación respecto al 2018, aun así fue el gran ganador; mientras que el PRI se desplomó, al grado de casi perder su registro como partido en Baja California, en donde obtuvo el 4.6 por ciento de los votos, de acuerdo con un análisis de EL DEBATE con base en los resultados de la elección con información de los Institutos Electorales.

Como muestra de lo que a nivel nacional han denominado el derrumbe del Revolucionario Institucional se menciona que en Durango es donde mejor le fue este 2 de junio, donde ganó 15 de 39 ayuntamientos en disputa, pero gobernaba 22; y en Tamaulipas, donde obtuvo el 10 por ciento de la votación para renovar el Congreso, no ganó ningún distrito. Pero la pesadilla para el PRI también abarcó Quintana Roo, en donde ganó solo una de las quince diputaciones de mayoría disponibles; en Aguascalientes logró uno de once Ayuntamientos en juego; en Puebla —donde Morena ganó la gubernatura— obtuvo el 18.5 por ciento de los votos; pero en Baja California, en donde Morena ganó todo (gubernatura, cinco alcaldías y las 17 diputaciones de mayoría), el tricolor no ganó nada y por poco pierde el registro.

La posibilidad de un Primor

Ante estos resultados y la posibilidad de que el Revolucionario Institucional busque conformar un bloque de cara a la sucesión por la gubernatura en 2021, EL DEBATE consultó a los analistas políticos Roberto Soltero Acuña, Luis Felipe Bernal Hernández y Aarón Sánchez, quienes coincidieron en que la cercanía del gobernador Quirino Ordaz Coppel con el presidente Andrés Manuel López Obrador permite pensar en una eventual alianza.

Ilustración El Debate

Y aunque Jesús Valdés Palazuelos, en su calidad de presidente estatal del partido, dijo que no habrá un Primor en Sinaloa y afirmó que el acercamiento de este organismo político con el presidente de México obedece al contexto nacional, ellos buscarán mantener la gubernatura y recuperar las diputaciones y las alcaldías que perdieron; sin embargo, los analistas dejan algo muy en claro: «El jefe político en Sinaloa es el gobernador», y añaden que el dirigente del PRI solo obedece órdenes [https://bit.ly/2ZkU9Zk].

En esa idea de un Primor en Sinaloa para 2021, tampoco descartan que el senador de Morena Rubén Rocha Moya o Rosa Isela Fuentes de Ordaz, esposa del gobernador, pudieran encabezar la candidatura al Gobierno estatal, y así lo afirman Soltero Acuña y Aarón Sánchez; aunque Luis Felipe Bernal no cree que el mandatario estatal exponga a su esposa como candidata para su propia sucesión.

El gobernador llevaría mano

Sobre la posibilidad de que la alianza entre Morena y PRI se concrete, Soltero Acuña hace varias consideraciones. Por un lado, considera que esta idea va en sintonía con el pensamiento del gobernador, quien a fin de cuentas es quien decide al interior del PRI en la entidad.

Por otro lado, recuerda que en una eventualidad de que se concrete esta unión, por el lado de Rocha Moya hay intereses afines, pues además de ser senador por Morena y estar interesado en la candidatura, goza de las simpatías del gobernador y de los grupos que encabezan Jesús Vizcarra y el exmandatario estatal Jesús Aguilar Padilla.

Sin embargo, el analista sostiene que «para ser gobernador hay que ser amigo del presidente», y en esa lógica ve distante a Rubén Rocha de López Obrador; mientras que de Quirino Ordaz destaca la relación de cercanía que sostiene con el mandatario mexicano y la buena relación que hay entre las esposas de ambos.

Soltero Acuña descarta una posible rebelión al interior de su partido en caso de que el mandatario estatal decidiera impulsar una alianza con Morena o la propia candidatura de su esposa, toda vez que ejerce un control absoluto sobre el PRI.

El tricolor no puede competir solo

Para Aarón Sánchez, columnista de este rotativo, una alianza del Revolucionario Institucional es necesaria, toda vez que hoy en día los partidos solos no ganan. Incluso recordó las elecciones recientes en Puebla y Baja California, en donde el PRI compitió solo, y su votación fue marginal.

Advirtió que el otrora partido hegemónico tendrá que ir conformando un bloque más amplio; es decir, allegarse de otros partidos: «El problema es hacia dónde va. Si buscará una alianza con Morena, como parece que va encaminada esta situación, o si tratará de conformar un polo opositor con Acción Nacional y otros partidos. Creo que es su disyuntiva, aunque lo que se ve es que se está perfilando más a una posible alianza con Morena», añadió.

Sobre las señales para pensar en un Primor, el también académico mencionó que desde las Cámaras de Diputados y de Senadores se han enviado varios mensajes, en donde los primeros han apoyado iniciativas de ley promovidas por Morena. Y aunque admite que en Sinaloa no ha ocurrido algo similar, no descarta que se dé más adelante.

Se refirió a la elección de Puebla, donde «Morena ganó la gubernatura porque el PRI fracturó la idea de un frente opositor, pero en el momento que se fue solo, la oposición a Morena se dividió en dos, y eso impidió el triunfo (del PAN)».

De la posibilidad de que en una eventual alianza Primor sea Rocha Moya quien tenga mayores posibilidades de encabezarla, el exrector de la UAdeO dijo que no es la única opción, y añadió que si se formaliza una alianza de hecho y derecho, podrían sacar a cualquiera como candidato.

Soltero Acuña y Aarón Irízar recordaron que el acercamiento que ha tenido Jesús Vizcarra con el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, es un mensaje que no se puede pasar por alto, pues lo visualizan no como un candidato, sino como un empresario muy fuerte que para 2021 tratará de influir en la designación de quien suceda al gobernador.

¿Un polo opositor?

Para Luis Felipe Bernal, politólogo y académico de la UAS, existe la posibilidad de que la pelea por la gubernatura se pueda dar en dos partes: por un lado, Morena y PRI; por otro, PAN-PAS.

Sin embargo, tampoco descarta que ante la existencia de amigos en común pueda configurarse una alianza PRI-PAS. Esto porque —anticipa— el tricolor en cualquiera de las alianzas que establezca deberá ceder candidaturas de municipios importantes.

Coincidió en que la cercanía del gobernador con López Obrador permite pensar en una posible alianza Primor, y en esa posibilidad menciona otros dos factores: el interés del presidente en que Morena se posicione aún mejor en Sinaloa y el hecho de que los partidos chicos con que se aliaba el PRI (el Panal y el Verde) están en la lona.

Los Datos

Números

Quirino Ordaz ganó la gubernatura en 2016 con el 41.73 por ciento de los votos (427 887), y el PRI consiguió 22 diputaciones; en 2018, el tricolor ganó solo tres curules por mayoría.

Cercanía con AMLO

Desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, analistas han destacado la cercanía y la buena relación de Quirino Ordaz con el mandatario, lo que los hace pensar en un posible Primor.

Quirino y su cercanía con AMLO

Con la visita del pasado domingo 9 de junio del presidente de la República a Los Mochis, es la tercera que de manera oficial hace Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa. Con ella concreta su estancia en los tres polos de la entidad: centro, sur y norte, además de confirmar en cada una de ellas su buena relación y cercanía con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien, por su parte, ha hechos varias visitas a la Ciudad de México para reunirse con él y con integrantes de su gabinete para realizar gestiones.

Foto: Cortesía

Esto lo coloca aún más —afirman los analistas— como un hombre cercano a AMLO. Asimismo, el miércoles 12, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, asistió a un evento en Mazatlán para inaugurar el Foro Nacional del Patrimonio Cultural de Sinaloa junto a Quirino y su esposa, la señora Rosy Fuentes.