Alianza PRI-PAN-PRD quiere quitar el presupuesto de los pobres: AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró durante su conferencia matutina que la reciente coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), está planeada para quedarse con el presupuesto destinado a la población pobre del país.

AMLO indicó que esta nueva alianza entre el PRI, PAN y PRD pretende tener la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que permitiría tener el control en las decisiones tomadas en la cámara baja, donde podría redirigir los recursos para atender sectores vulnerables de México.

El mandatario dijo que a este grupo de oposición no les importa quiénes serán los candidatos electos en los diferentes puesto que se votaran durante los comicios del 2021, asegurando que el interés sólo es tener el poder en el Legislativo.

“Lo que más les importa es quitarnos el presupuesto, para ponerlo con más claridad, quitarle el presupuesto a los pobres, lo demás es secundario; quien ganó una gubernatura, quien ganó a los ayuntamientos, quien tiene mayoría en los congresos locales”, declaró AMLO.

“Lo que les importa, además ellos mismos lo han expresado es que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados y cuál es la representación principal, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto”, agregó.

Andrés Manuel agregó que el principal motivo de realizar la nueva alianza PRI-PAN-PRD, es volver al antiguo régimen, el cual condonaba impuestos con tal de defender intereses de por medio.

Asimismo, López Obrador dijo que la gran molestia de los opositores es que su gobierno creó diferentes programas sociales con becas, pensiones y poyos económicos para diferentes sectores del país.

No aguantan, no soportan que haya pensión a los adultos mayores, que haya pensión a niños y niñas con discapacidad, no soportan el que los estudiantes pobres reciban becas”, aseveró.