Alianzas locales buscan llegar al poder en el 2018

México.- Para participar en este proceso electoral, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció la coalición con Movimiento Ciudadano (MC) y PRD para buscar la senaduría por Sinaloa, la cual será encabezada por Héctor Melesio Cuen Ojeda, anunció ayer en conferencia el presidente estatal del PAN, Sebastián Zamudio.

Esto viene a reforzar la alianza nacional del PAN, PRD y MC, que lleva por nombre Por México al Frente, registrada ante el INE hace una semana. Esta alianza hasta el momento tiene registrado a un aspirante para ser precandidato a la Presidencia: el exdirigente nacional del PAN Ricardo Anaya.

Hoy me registré como precandidato a la Presidencia de la República. Estoy listo para encabezar el cambio profundo que México necesita. ¡Hasta la victoria! #PorMéxicoAlFrente pic.twitter.com/oWj4cdX0iF — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 11 de diciembre de 2017

Sin embargo, la dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Claudia Morales, afirmó a EL DEBATE que a pesar de estar convencidos de ir en coalición en elecciones federales, aún faltan ajustes en las decisiones locales, por lo que no asegura que vayan a estar junto a los otros dos partidos integrantes del frente en la contienda en Sinaloa (diputados locales y alcaldías)hasta tener una asamblea con todos los militantes del partido del sol azteca.

El pasado sábado, Héctor Melesio Cuen, líder del PAS, declaró a esta casa editorial:

«Nosotros nunca le hemos pedido una reunión a alguien, esa es la realidad, porque ni siquiera estamos seguros si nosotros los pasistas queremos ir con el nombre y el logotipo de otro partido político nacional».

Este medio buscó ayer una entrevista con Cuen; sin embargo, no fue posible localizarlo, ni tampoco a Víctor Antonio Corrales Burgueño, líder del PAS, en el Congreso local.

Fórmula

En el tema de la senaduría, el PAN estatal buscará que sea una mujer quien lidera la bandera del partido, y aunque aún no se tiene el nombre, buscarán que cumpla con el perfil, informó la dirigencia.

Mientras que en la segunda fórmula el abanderado será por el partido blanquiazul, ya que de las siete diputaciones federales, cinco serán para el Partido Acción Nacional y una para MC, que será el distrito quinto de Culiacán.

El tercer distrito, que abarca parte de Navolato, Salvador Alvarado, Badiraguato y toda el área del Évora, será para contendientes que estarán abanderados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó la dirigencia estatal del PAN.

«Próximamente estaremos en pláticas para saber quiénes encabezarán los distritos federales, pero enviaremos candidatos competitivos que en su momento tendrían la posibilidad de ganar», destacó Sebastián Zamudio.

En cuanto a las decisiones internas del PRD, Claudia Morales dijo que están viendo si irán en fórmula en lo local:

«Nosotros tenemos un acuerdo, y nuestro acuerdo es quien va al frente en el federal, tiene que ir al frente en lo local», detalló. A nivel federal dijo que «es obvio que el Frente va».

En cuanto a la candidatura de Cuen Ojeda para senador y respecto a las declaraciones de Mario Ímaz, confirmadas por Sebastián Zamudio, de que es el Movimiento Ciudadano quien encabeza la fórmula al senado (Cuen), Morales dijo que mientras no se reúnan los tres partidos y hablen del tema, no pueden asegurar nada, e insistió en que solo en lo federal están seguros de ir juntos.

Local

En lo que respecta a la contienda local, el presidente estatal del PAN consideró que la alianza va fuerte, por lo que tiene altas posibilidades de ganar como en el proceso, ya que esperan ganar un gran número de cargos, explicó.

En este caso, serán los órganos del blanquiazul quienes decidan a los contendientes dentro de la alianza PAN-PRD-MC; sin embargo, ya comenzaron a analizar los perfiles para definir a los contendientes, dijo.

A más tardar el próximo 13 de enero será entregado el convenio de coalición en donde ya estarán definidos los candidatos idóneos para ganar cualquiera de los cargos de elección popular.

En el tema de candidatos, Zamudio enfatizó que hasta el momento no se ha definido a los integrantes que participarán por un cargo de elección popular, pero evaluarán no solo a militantes del partido, sino también a personas que reúnan los requisitos.

Partidos locales no irían por reelección

En este sentido, el Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), partido local, sigue a la expectativa de llegar a acuerdos políticos con fuerzas nacionales de cara a las próximas elecciones del 2018.

Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense, explicó la semana pasada durante un evento en Los Mochis que su partido participará en las próximas elecciones donde se tendrán candidatos para las presidencias municipales y en los 24 distritos electorales de mayoría.

No obstante, habría señalado que aun así se ha escuchado a varios partidos políticos, por lo que va a tomar una decisión positiva o negativa: «Si es positiva, ya veremos con qué partido», habría señalado el presidente del PAS en Sinaloa, a quien extraoficialmente ya lo llaman candidato a senador por la alianza Por México al Frente.

Destacó que el PAS es atractivo por los más de 250 mil votos que se tienen, y reveló también que hay varios diputados del PAS a los que no les interesa la reelección: «Cuando te dicen “ya no me interesa”, bueno, para nosotros es una ventaja porque ellos son autocríticos, no por cuestiones de trabajo, sino cuestiones personales y por proyectos de vida que tienen en otros lados. Ellos dicen que ya cumplieron una etapa de su vida y que regresan a su vida privada», señaló.

En ese mismo sentido, comentó que el partido esperará a ver qué dice José Manuel Valenzuela López, presidente municipal de Angostura; Guillermo Galindo, presidente municipal de Mocorito; y Carla Corrales, alcaldesa de Cosalá: «Vamos a escucharlos, y yo respeto la decisión que tomen», reiteró la semana pasada antes de conocerse que encabezaría la precandidatura a la senaduría por parte del PAN-PRD-MC.