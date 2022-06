Aliarse con Va por México para 2024 es ir al precipicio: Dante Delgado afirma que MC irá solo

México.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, advirtió que aliarse con "Va por México" para 2024 es ir al precipicio, por lo que su partido tendrá su propia candidatura presidencial.

En conferencia de prensa, Dante Delgado reiteró que MC competirá solo en las elecciones de 2024, ya que sostiene que la coalición Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, "no ha funcionado".

El líder emecista cuestionó que los panistas, priistas y perredistas "no son congruentes" al pedirle a MC que "se vaya al precipicio con ellos", por lo que su partido buscará ir por su propio camino rumbo a 2024.

"¿Por qué esas excepciones sí tenían claridad en el rumbo? ¿Por qué ellos mismos no son congruentes con lo que plantean?, ¿o no son actos de inconsistencia el que pidan que Movimiento Ciudadano se vaya al precipicio con ellos?", cuestionó Delgado.

Advirtió que la estrategia de Movimiento Ciudadano será primero elaborar un proyecto de nación y luego buscar el candidato adecuado para ganar las elecciones presidenciales, por lo que no hubo "destapados" para la candidatura emecista.

"Por eso en Movimiento Ciudadano vamos a apostarle en primer lugar a un proyecto de nación, y en segundo lugar vamos a apostarle a la posibilidad de buscar una figura que con ese proyecto de nación efectivamente sea competitiva para ganar la Presidencia de la República", recalcó.

Dante Delgado reafirmó que MC mantiene un crecimiento tras los resultados de las elecciones de 2022, al igual que Morena, mientras que la alianza Va por México sólo acumula pérdida de votos para los tres partidos.

De acuerdo con los datos de MC, en los 6 estados donde hubo elecciones el PAN perdió más de 730 mil votos, el PRI 1 millón y el PRD casi desaparece con una pérdida de 430 mil votos, esto en comparación con las elecciones de 2016.

Por su parte el diputado de MC, Salomón Chertorivski, resaltó que la alianza Va por México no ha funcionado para sumar votos, e incluso retó a los partidos opositores a refutarlo con números.

"La alianza no ha funcionado para ganar votos, la alianza no está en el gusto del electorado mexicano, a la alianza no se le entiende y todavía hoy, a pesar de que nos insistan, ahí están los números para sobre los números discutir, y no sobre pasiones o estómago", dijo el emecista.