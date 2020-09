Alistan solicitudes de extradición de 18 ligados a César Duarte 

Ciudad de México.-El Gobierno de Chihuahua anunció que alista 18 solicitudes de extradición en contra de personas allegadas al ex Mandatario César Duarte."Estamos hablando de un número aproximado de 18 solicitudes de extradición. Irán avanzando poco a poco conforme vaya generándose este proceso ante la Fiscalía General de la República", informó este lunes en conferencia de prensa Jorge Espinoza, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado.



Por secrecía, el funcionario no reveló los nombres de quienes se buscará su extradición, pero confirmó que se encuentran en Estados Unidos."La ley nos impide dar nombres, obviamente es gente que estuvo en posiciones de poder, de mando dentro del Gobierno anterior, pero también de gente que se prestó a hacer negocios, de desvío de recursos públicos de manera externa", dijo Espinoza.

Hablamos de cierto sector de negocios, que estaban vinculados con el anterior Gobernador y bueno es una dinámica, no podemos dar nombres, precisamente para no violar ciertos principios de derecho penal". Puntualizó que el proceso de extradición es complejo respecto a su estructura."Porque solicitud que se presente, es solicitud sólida y con una garantía de que se logre la extradición de la persona.

Explicó que actualmente se trabaja en la presentación de las solicitudes de extradición ante la Fiscalía General de la República, la cual se realizará en los siguientes días. En el caso del ex priista César Duarte, informó que se está a la espera de que la Jueza federal que le tocó ver el proceso de extradición ya fije una fecha y hora para la audiencia final.



¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En donde ya se va a poder determinar la procedencia de la extradición del ex Gobernador y estamos en espera de que ésta sea a finales del mes de noviembre para que podamos ya concretarla en el mes de diciembre, mencionó el Consejero Jurídico. Recordó que las causas penales por las cuales se encuentra detenido el ex Mandatario son las locales, por peculados o asociación delictuosa, cuyos casos fueron presentados por la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía General de la República.

Básicamente el seguimiento es coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Relaciones Exteriores porque ellos a su vez se coordinan con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ellos son los que por cuestiones de competencia, porque así lo mandata la ley, son los que le dan seguimiento de manera directa y nosotros estamos vinculados con ellos a través de reuniones de coordinación en las que hemos visto avance.

Apenas el viernes pasado tuvieron la última reunión, en la cual, dijo, vieron todo el escenario posible del caso del ex Gobernador en Miami. Cuestionado sobre si el conflicto con las presas y las acusaciones que se han dado entre la Federación y el Estado pudiera afectar el proceso de extradición de Duarte, mencionó que no.



No tendría por qué afectarlo, son cuestiones completamente distintas o independientes", precisó."El proceso de extradición sentimos que la Federación en este rubro, en cuanto a Fiscalía General de la República, que hay que decirlo, es una Fiscalía autónoma; es decir, el Fiscal (Alejandro) Gertz Manero es un Fiscal autónomo y yo creo que lo ha demostrado y se ha logrado todo el apoyo y la sensibilización necesaria para lograr este objetivo, también el Canciller Marcelo Ebrard, han construido bastante en el logro de la detención del ex Gobernador, yo no creo que pudiera afectar este proceso de extradición el tema del agua que se está suscitando aquí en el Estado.

Bertha Gómez, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte se encuentra prófuga, dicen autoridades de Chihuahua. | Foto: Internet

Declaran prófuga de la justicia a esposa de César Duarte

Autoridades de Chihuahua declararon prófuga de la justicia a Bertha Gómez, esposa del ex Gobernador César Duarte. "Es un estatus de prófuga de la justicia en Chihuahua y también se están haciendo todas las diligencias necesarias para poder también presentarla ante los tribunales del estado", indicó en conferencia de prensa Jorge Espinoza, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado.



Respecto si los hijos del ex priista tienen un señalamiento directo, ya que habían tramitado amparo, Espinoza puntualizó que las investigaciones continúan."El círculo cercano del ex Gobernador está siendo investigado, ellos han promovido amparos que les denominamos amparos buscadores para ver si existe alguna orden de detención o de captura y son amparos que les han sido negados por la justicia federal, pero todas las investigaciones continúan, estamos hablando de un estatus de investigación, en donde no sólo el círculo cercano familiar si no político, de ex funcionarios y empresarios, se prestaron a los millonarios desvíos".



Recordó que las indagatorias por los desvíos millonarios en la Administración pasada siguen avanzando.



Tenemos casos muy importantes donde hubo un desvío de recursos millonario, como el abogado Collado que también ya se le ejecutó una orden de aprehensión y que ya se encuentra vinculado a proceso, él está detenido en la ciudad de México, pero también ya inicia el proceso penal aquí en el estado de chihuahua, explicó.

Resaltó que existen aún muchas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, así como solicitudes de extradición que se van a realizar."Porque sabemos que la gente se encuentra prófuga en los Estados Unidos, seguimos en el trabajo de poderle hacer justicia a los chihuahuenses y se le reintegre el dinero que fue sustraído de las arcas".