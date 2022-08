'Alito' Moreno acusa a Layda Sansores de violar suspensión definitiva con nuevo audio

"Después de todas esas investigaciones de mi patrimonio, legalmente acreditado y transparente, la FGR emitió un ejercicio de la no acción penal en el 2020. Están queriendo juzgar una cosa que ya fue juzgada para inventar otras cosas, eso no solo es un atropello, eso sólo ocurre en una dictadura", aseveró Moreno Cárdenas.

"El presidente de la República, de manera irresponsable, dijo que en el país no sucedía nada, cuando a la vista de todos los mexicanos este país se derrumba, se cae a pedazos con la participación directa del crimen organizado solapado desde el gobierno", acusó.

" Multas enormes por incumplir la censura oficial que quiere hacer este gobierno . Todo ello versa en el enojo del presidente de la República", añadió sobre López Obrador, pues asegura que al presidente no le gustó nada la cobertura mediática sobre la posible salida de México del T-MEC.

" Eso que sacaron es un show mediático y un distractor más, no tiene nada , en lo que se hizo ahí, trucado y editado, no tiene nada de ilegal, pero lo que sí revelan esos audios es que lo que quieren en el gobierno es montarlos para iniciar su campaña de censura a todos los medios de comunicación", advirtió.

En ese sentido, el dirigente del PRI insistió en que el audio filtrado está "editado" y no implica ningún delito , pero evidencia la intención del gobierno de Morena para "iniciar su campaña de censura a todos los medios de comunicación".

Raúl Durán Periodista

