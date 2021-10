Alito Moreno cocina traición al PRI para apoyar reforma eléctrica de AMLO: Carlos Marín

" Lo que Alejandro Moreno está cocinando no solo es traicionar su palabra con el PAN y el PRD, sino también al PRI por perfilar su conversión en otro más de los partidos parasitarios de Morena", acusó.

Señaló que Alito Moreno está ignorando el alto riesgo que para el PRI traerá estropear su alianza, y sin embargo se prepara no sólo para traicionar a panistas y perredistas, sino a su propio partido, a fin de congraciarse con Morena.

"Rollero y dubitativo, lo mismo afirma que su acuerdo con esos partidos no corre riesgo pero juega con la insistencia en 'debatir' la propuesta moreniana dizque para que sus diputados decidan en función del muy sobado 'interés nacional', a pesar de que su aliados han advertido que los priistas chaquetean se disolverá el acuerdo", expuso el periodista.

Raúl Durán Periodista

