'Alito' Moreno denuncia ante FGR a Layda Sansores por "fotos íntimas" de diputadas del PRI

México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, presentó una denuncia contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por asegurar que tiene fotos íntimas de varias diputadas del PRI.

Tras su regreso de Europa a México, 'Alito' Moreno acudió a las oficinas de la FGR acompañado de diputadas y diputados del PRI para interponer la denuncia contra Layda Sansores "por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras" del tricolor.

"Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres", señaló el lider del PRI desde su cuenta de Twitter.

En otro tuit, Alejandro Moreno advirtió que los priistas irán "hasta las últimas consecuencias" luego de que la gobernadora de Campeche aseguró que el dirigente del PRI tenía fotos íntimas de diputadas de su partido.

Bajo la insignia de "Dignidad a las mujeres", el priista aseveró que no permitirán que se ponga en duda "la dignidad" de las legisladoras del PRI.

"Si pensaron que permitiríamos que pusieran en duda la dignidad de nuestras compañeras Diputadas, se equivocaron. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque este país no aguanta una agresión más contra las mexicanas", agregó.

'Alito' Moreno denunció a Layda Sansores ante la FGR por "calumnias" contra las diputadas del PRI. Foto: Twitter

Diputadas del PRI acusan a Layda Sansores de violencia de género

Previamente, diputadas del tricolor como Carolina Viggiano, Jacqueline Hinojosa y Eufrosina Cruz, habían adelantado que denunciarían a Layda Sansores por incurrir en violencia de género y delitos por posesión de material íntimo.

"Las diputadas federales responsabilizamos a Layda Sansores San Román, Gobernadora del Estado de Campeche, sobre cualquier manejo, difusión o publicación indebidos de fotografías, que claramente invaden de manera ilegal nuestro ámbito privado y otras formas de comunicación que frecuentemente utilizamos", declaró Jacqueline Hinojosa en un comunicado.

La priista advirtió que Layda Sansores habría incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que victimiza a las diputadas del PRI y las coloca en una situación de vulnerabilidad, lo que implica "evidentes conductas de violencia de género".

Cabe recordar que en su programa "Martes del Jaguar" del pasado 5 de julio, la morenista afirmó tener pruebas de que 'Alito' Moreno recibió fotos íntimas de algunas diputadas de la bancada del PRI, a quienes advirtió sobre la "falta de escrúpulos" del priista.

"Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a 'Alito' y con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos; no, no pueden intimar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos", dijo.