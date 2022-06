"Alito" Moreno, dirigente del PRI, denuncia elección de Estado

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno "Alito", acusó una intervención descarada del Estado en el proceso electoral para elegir seis gubernaturas.

"Hemos visto en las últimas semanas la participación abierta, descarada, de los servidores públicos del Gobierno de la República, entrometiéndose en las elecciones", afirmó.

"Ha habido una intromisión del Estado mexicano, que es una elección de Estado".

En entrevista con Grupo REFORMA negó que los audios difundidos recientemente --donde se le oye hacer arreglos ilegales-- hayan incidido en el ánimo de los electores; aunque en Hidalgo, donde el PRI colocó a Carolina Viggiano, en coalición con el PAN y el PRD, no cantó victoria.

"Creo que (fue) la mejor candidata, en el mejor momento, la mejor posicionada. Hizo una campaña política extraordinaria recorriendo todos los municipios y quienes deciden son los electores", sostuvo.

Moreno, quien por la mañana acudió a Hidalgo a apoyar a Viggiano y luego se trasladó a Durango, atribuyó las grabaciones a un intento del Gobierno federal por desprestigiar a la Oposición. En venganza, dijo, por haber votado en contra de la reforma eléctrica.

"Porque ellos saben que dividiendo a la Oposición, pueden ganar la elección de 2024", señaló.

El priista negó que con la difusión de la grabaciones el Gobierno lo hayan ablandado.

"Tú sabes que no es fácil enfrentar al poder. Lo que sí te puedo decir, es que el Gobierno ni me va a doblar ni me va a asustar.

"Nosotros vamos hacia adelante, vamos de frente y vamos a fortalecer la coalición para enfrentar bien 2023 y ganarles 2024. Hay que hacer más amplia la coalición, más robusta, donde vayamos todos construyendo el mejor perfil para ganar la Presidencia de la República en 2024", sostuvo.

En Hidalgo, el dirigente priista acusó que en las seis elecciones se reportaron incidentes de compra y coacción del voto por parte de servidores públicos.

"Han hecho una elección de Estado en todas las elecciones. Lo hemos denunciado. Lo están haciendo en todo el País porque están desesperados, porque ven que el país se les cae a pedazos", dijo.

"No quiero ser pitoniso, pero creo que van a mandar las seis a tribunales", añadió.

En Durango, al lado de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y del líder del PRD, Jesús Zambrano, "Alito" sostuvo que ahí hubo un elección transparente, pues aseguró el triunfo de Esteban Villegas.

"¡Ganamos en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas!, a pesar de que el oficialismo hizo mil trampas para intentar robarse la elección", publicó en redes sociales.