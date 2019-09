Alito acusa a AMLO de no dar resultados a México

México.- Al hacer un balance del Primer Informe del Gobierno Federal, Alejandro "Alito" Moreno, Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que ha quedado claro que la administración que comanda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “no da resultados”.

Además señaló que Morena, partido que abanderó a López Obrador rumbo a la silla presidencial “ha mostrado hasta ahora su peor cara”.

En un mensaje "Alito" Moreno acusó que no hay nada que presumir, “vemos con preocupación el rumbo que está tomando nuestro país”, dijo en un mensaje a medios en la sede nacional del PRI.

Estableció que la improvisación, la falta de claridad en los programas sociales, la falta de humildad, el exceso de triunfalismo, la soberbia y la arrogancia de las oficinas gubernamentales no les ha permitido ver las cifras y los datos de un México real, que todos vivimos todos los días

Presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno. Foto: pri.org

A través de un boletín, el PRI informó que Alejandro "Alito" Moreno, puntualizó que “el PRI no es, no ha sido ni será una oposición desmoralizada”, porque “un partido inteligente se repone pronto de sus fracasos”, pero “un partido mediocre jamás se recupera de su éxito”.

El PRI, dijo, “está trabajando y, como oposición, no vamos a permitir hoy, ni permitiremos mañana que se arrebate al pueblo de México las libertades que durante muchos años hemos conquistado”.

Expresó que los priistas, como revolucionarios, como promotores del cambio y la transformación, cuidadosos y respetuosos de las instituciones, “trabajaremos todos los días para ser una oposición firme, clara, crítica, combativa, constructiva, siempre por el bien de México y de las familias mexicanas”.

“México no permite caprichos, México necesita soluciones, y no pretextos. México necesita futuro, y no seguir mirando al pasado como responsable de todos los males en este país”, señaló.