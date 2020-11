Alonso Ancira recomienda a Peña Nieto "que corra" porque podría ser detenido

España.- El propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, quien se encuentra en España amparado contra una orden de aprehensión en su contra, recomendó al expresidente Enrique Peña Nieto "que corra", ya que considera que podría ser detenido si la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) baja.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para el portal Latinus, el empresario mexicano dijo estar convencido de que existió un pacto entre AMLO, Peña Nieto y Luis Videgaray para lanzar como candidato del PRI en las elecciones de 2018 a José Antonio Meade, considerando que así le allanaba el camino al actual presidente de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Yo creo que sí hubo un pacto. Peña, Videgaray y López Obrador. ¿En qué consistió el pacto? En sacar un hombre muy bueno, pero un candidato muy mediocre, Meade, pero es un hombre muy bueno, derecho. Dijo, te voy a poner un candidato con quien tengas un camino allanado", especuló.

El pacto incluye: si tengo necesidad, porque se me está bajando la popularidad, te descabecho, mientras no tenga necesidad, la voy llevando", añadió el empresario acusado de lavado de dinero por la venta a sobreprecio de la planta de Agro Nitrogenados a Pemex.

Al ser interrogado por Loret de Mola sobre cuál sería su recomendación para Peña Nieto, quien se encuentra alejado de la vida pública en España mientras ve caer a sus excolaboradores, Alonso Ancira fue contundente: "que corra".

Pues mire, lo primero, que corra, que se busque Timbuctú", fue su consejo a Peña Nieto.

El empresario rechazó haber realizado sobornos a priistas, sin embargo, admitió haber dado "un par de millones de dólares" a la campaña de Peña Nieto por parte de Altos Hornos de México, además de haber invitado algunas cenas con vinos y champagne a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y uno de los principales colaboradores con el gobierno sobre el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados.

"¿Y qué me dio a cambio (Peña Nieto)? Me quitó los aranceles y me costó millones de dólares al año", añadió, aunque aclaró que no considera haber sido traicionado pr el priista, sino una consecuencia de las persecuciones del gobierno de AMLO contra sus excolaboradores.

Asimismo, Alonso Ancira negó que hubiera una relación con Peña Nieto y Videgaray para que Pemex comprara la planta "chatarra" de Agro Nitrogenados, adquirida por un precio 10 veces mayor al real.

El empresario admitió que su error, por el cual ahora pesa una orden de aprehensión en su contra y no puede salir de España, fue "no haber estado con el peje en sus momentos de elección" y no haber apoyado con dinero a su campaña.

Yo no creí que el señor (AMLO) iba a llegar. No vi la necesidad. Imagínese que me acusaron y me regresaron mis cuentas", señaló.

No obstante, el dueño de Altos Hornos de México sostiene que López Obrador le debe una disculpa por las acusaciones en su contra, y de esa forma podrían negociar la devolución de 200 millones de dólares por la compra de la planta "chatarra".

De momento, Alonso Ancira permanece en España a la espera de un juicio de extradicón, acusado de haber sobornado a Lozoya con 3.5 millones de dólares para la compra de Agro Nitrogenados por 273 millones de dólares.