Alternancias y pluralidad marcan elecciones en México: analistas

Sinaloa.- La época de los triunfos totales inclinados hacia un partido político ha quedado atrás. A nivel nacional, las elecciones intermedias no solo evidenciaron una gran participación ciudadana, sino que el mexicano optó por la pluralidad y la alternancia a nivel local, estatal y de diputaciones federales.

Para analistas en ciencia política entrevistados por Debate, lo anterior es lo más importante de las recientes elecciones, sobre todo porque podría permitir un mayor y mejor trabajo de parte de los nuevos funcionarios, que ahora conocen con importante fuerza que el voto de castigo puede dejarlos fuera de la jugada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Voto dividido

Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio Político Electoral, de la Universidad de Guadalajara, destacó en entrevista para esta casa editorial que el proceso electoral, en términos de resultados electorales, que hasta ahora no son definitivos, tienen una atención importante por la pluralidad de sus resultados, es decir, “no todos ganaron todo”, apuntó. La doctora en ciencia política explicó que hubo partidos que crecieron, otros que se recuperaron, pero no hay indicios de un ganador total.

Leer más: Ganamos 11 gubernaturas de 15, nos fue re mal: se burla AMLO de opositores

“Al PRI y al PAN les funcionó su estrategia de voto divido. Pudieron aglutinar a la oposición en el Gobierno federal, pero también casos como Jalisco, donde Movimiento Ciudadano refrendó su poder estatal en municipios y Congresos, ahora lo vemos como un partido que también está trascendiendo en Nuevo León, Monterrey”, apuntó.

En este sentido, incluso reflexionó que en el caso del Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional parecía que eran organizaciones que iban a desaparecer pronto del sistema de partidos mexicanos, pero en la elección esto no fue así, al contrario.

Voto de castigo a Morena en Cdmx

Sobre Morena, Mónica Montaño Reyes destacó que, si bien podría decirse que redujo su votación, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde perdió la mitad de las alcaldías, evidencia que sí está sufriendo un poco de voto de castigo en la urbe; aunque, paradójicamente, el hecho de que gane en los estados también habla de que es un partido nuevo que se está consolidando. “Su reto va a ser moderarse, alejarse un poco de la figura de Andrés Manuel y tener una agenda propia, atractiva para los ciudadanos, pero también de una buena gestión municipal”, dijo la especialista.

Las alternancias de partido alcanzaron a los estados, como Sinaloa, por ejemplo, que había sido gobernado por PRI y PAN, y ahora perfila como ganador a Rubén Rocha Moya, de Morena; así como Sonora, que igualmente durante largos periodos había estado en manos del PRI, y ahora pasa a Morena con Alfonso Durazo, por mencionar algunos ejemplos. Al respecto, Montaño Reyes consideró que este es un ejercicio sano de alternancia. Detalló que después de las primeras alternancias en México, en los 90 y en el año 2000 a nivel nacional, llegó el bipartidismo PRI-PAN y ahora los ciudadanos cuentan con más oferta política, que significa que los mismos partidos representan más competencia.

“Siempre digo que cuando hay estos escenarios, de acuerdo con la teoría de la democracia, lo que hacen los partidos en el poder es moderarse y también tratan de ser una mejor gestión, porque cuando su poder depende de los votos de la gente, entonces los hace más débiles y más responsivos a las personas que gobiernan. Cuando se dan cuenta de que su voto puede cambiar en los partidos, es algo que empodera mucho. Los partidos deben de entender que, si en esta elección les fue bien, en la siguiente elección no les puede ir igual”, explicó.

Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio Político Electoral, de la Universidad de Guadalajara, aseguró que en México ya no se tiene ese escenario de triunfos totales y fórmula a largo tiempo, sino que se tiene un voto que va a estar cambiando.

Votos que cuentan

Víctor Manuel Reynoso Angulo, maestro en ciencias sociales con especialidad en ciencia política y académico de la Universidad de las Américas Puebla, consideró que, en general, la jornada electoral fue muy positiva. En entrevista para Debate, destacó que la participación llegó a un máximo histórico a pesar de tratarse de unas elecciones intermedias, aunque reconoció que el hecho de que en algunos estados se juntaran las elecciones locales con las federales estimuló la participación.

Destacó que, a pesar de que hubo lamentables incidentes, pueden considerarse todavía como aislados y que no afectan la elección en general. “Mi visión es esa, creo que fue una jornada positiva. Lamento las irregularidades, pero te digo, creo que son parte de la situación que vive el país y creo que son menores”, expuso.

Los resultados preliminares hablan de una pluralidad más marcada, lo cual, para el experto, es algo positivo. Reynoso Angulo detalló que la sociedad mexicana es plural, y que los resultados sean plurales son un reflejo de eso, un aspecto normal de una democracia. Sin embargo, destacó que ciertamente debe decirse que desde Carlos Salinas, ningún presidente había tenido un resultado tan favorable de una elección intermedia, como es el caso ahora de López Obrador.

Añadió que todos los presidentes anteriores, desde Zedillo hasta Peña Nieto, habían tenido declives muy importantes en el número de diputados en una elección intermedia, pero ahora no es así. Destacó que negociar con el Partido del Trabajo y con el Verde Ecologista no es mayor problema para Morena. “Necesita pocos diputados, creo que no cambió gran cosa respecto al trienio anterior. La segunda parte del trienio, en cuanto a composición de la Cámara de Diputados, va a ser similar a la del primer trienio”, analizó.

El líder de Morena

Ante este panorama, Víctor Manuel Reynoso Angulo cuestionó qué tanto el presidente de la República se está comportando como un jefe de Estado, que debería serlo, o como un jefe de partido que no debería serlo. Reflexionó que el presidente Andrés Manuel festejó que las elecciones hayan salido bien, tomando una actitud de jefe de Estado, pero ha festejado a su partido, lo que, según el especialista, refleja un sesgo partidario, “tenemos más bien un jefe de partido que un jefe de Estado”, apuntó.

“Morena tiene el poder, ¿para qué lo quiere?, ¿realmente Morena está combatiendo la pobreza?, tenemos 9 millones de pobres más respecto al inicio de este Gobierno. Se explican estos 9 millones en buena medida por la pandemia, pero ¿realmente las políticas del Gobierno están combatiendo la pobreza o son meramente retórica o son meramente migajas que van a mantener a los pobres?”, cuestionó.

El analista opinó que hasta ahora no hay resultados en el combate a la corrupción y citó a Mauricio Merino, especialista en este tema, quien dijo que hay más corrupción en este sexenio que en los anteriores. “Creo que el país, con esta actitud del presidente, sí va seguir polarizado y no sabemos qué consecuencias va a tener esto”, opinó.

Después de la elección

Para Sergio Torres Ávila, analista político, en esta elección se volvió a demostrar que los mexicanos están dispuestos a participar y a seguir participando en los procesos electorales del país. En entrevista para Debate, dijo que fue una gran oportunidad para que el INE volviera a demostrar sus capacidades como institución solida, confiable, que se instalara la mayoría de las casillas de una forma pacífica, con hechos aislados.

El especialista analizó que los resultados hasta ahora expuestos por el ente electoral hablan de la madurez del elector mexicano que, conforme van pasando los años, ha encontrado en el voto la forma de cambiar a las autoridades o de premiarlas. Lo anterior, consideró, provoca que en muchos estados haya alternancia o que algunos estados conserven a sus partidos, si es que, efectivamente, las personas que viven en ese estado creen que sus Gobiernos han sido responsables.

Entre los ejemplos, destacó el caso de Chihuahua, Querétaro y en otros donde consideró que el cambio fue la condicionante, como en Nuevo León, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, etc. “Hablaría de la madurez del elector mexicano, que ha encontrado a través del voto esta capacidad de premiar o castigar a sus autoridades”, reafirmó.

Polarización

En las gubernaturas que todavía están muy cerradas, Sergio Torres Ávila, analista político, consideró que seguramente va a haber un frenesí político en cuanto a ellas y habrá que ver en qué terminan, desde juicios electorales, impugnaciones, quejas por diferentes incidentes que se han llevado a cabo. Pero enfatizó que, en general, la elección se tornará como un proceso polarizado.

“Si algo reflejó también esta elección, es que el país está polarizado, que hay diferentes visiones de país y dudo que la elección vaya a cerrar esa brecha, al contrario, creo que se va a recrudecer un poquito los polos, así también los números lo dicen. Creo que vienen meses de bastante movimiento político, de bastante ajetreo político y, seguramente, a partir de los conflictos poselectorales que vengan, se va a recrudecer”, enfatizó.

Leer más: AMLO buscaría revivir el PRIMOR con el fin de modificar la constitución

Mónica Montaño Reyes, doctora en ciencia política, añadió en entrevista para Debate que en enero y febrero del 2021, durante este proceso electoral, se incrementó el número de violencia contra candidatos, pero consideró que fue desde el 2018 cuando se disparó esta violencia. La especialista destacó que hay conteos donde también incluyen a políticos en funciones y a políticos retirados, sumando una cifra alrededor de 200 políticos asesinados en el proceso electoral 2020-2021.

“Eso, para mí, es, sobre todo, una señal de la crisis que vivimos como Estado de derecho, más allá también de la importancia de la vida de los ciudadanos, de que se asesinan y desaparecen a personas todos los días. Sin embargo, ya asesinar a la clase política hace evidente que el crimen organizado está cada vez poniendo en jaque más al Estado”, expuso. En ese sentido, dijo que es algo preocupante y que deberá atenderse en los tres niveles de Gobierno.