Amenaza Ebrard con crear alertas de tráfico de armas contra USA, en respuesta a alertas de viaje

"Estados Unidos maneja esas alertas, yo les he dicho: pues nosotros también vamos a hacer alertas de tráfico de armas . Es decir, vamos bajando el número de armas, nos conviene a los dos países", agregó.

"Entonces es decirles: oigan, está bien, yo respeto tu soberanía y tu país, tú tomas tus decisiones, pero garantízame que tus armas que están allá, que las compras en cualquier esquina, no se pasen de mi lado ", planteó Marcelo Ebrard.

El canciller mexicano criticó la facilidad que existe en USA para comprar armas, de manera que es totalmente legal que un adolescente de 17 años adquiera un arma de alto poder como el fusil Barrett. " En México no es legal eso, no está permitido por la ley ", aseveró.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.