Amenaza ex Magistrado a guardia. Video

Guadalajara, Jalisco .-Otro zafarrancho volvió a protagonizar el ex magistrado Francisco Javier Temores Rentería.

El ex titular del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado -hasta 2010- fue captado cuando lanzaba amenazas e insultos a un guardia del Fraccionamiento Puerta de Hierro, donde es representante del Condominio Navarra.

Según se aprecia en un video, el abogado se enfrasca en un pleito con el vigilante y aparentemente lo reta a una pelea a las 7:00 horas del siguiente día, mientras se encontraban en el ingreso del condominio.

"Pero vienes (...) nomás con estas manos te parto tu madre", le contesta el elemento de seguridad.

Durante el intercambio, el uniformado apenas lo toma del hombro y el ex funcionario vuelve a reaccionar fúrico.

"No me toques, mugroso cab..., los perros no me tocan", expresó mientras estaba rodeado de otros tres guardias.