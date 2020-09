Amenazamos el orden burocrático de Morena: Gibrán Ramírez Reyes

Sinaloa.- Es septiembre, mes de la patria, inicio y fin de la Guerra de Independencia en México. Estamos en medio de una pandemia. Vemos los reclamos sociales, aquí y en otros países. Este mes arrancó el proceso electoral 2020-2021, que será la votación más grande en la historia de México. Es septiembre, inicio de la denominada «guerra sucia».

Gibrán Ramírez Reyes tiene 30 años de edad, recorre el país para reunirse con las bases de Morena, busca convertirse en el próximo presidente nacional de este partido político. El principal reclamo de la gente ha sido por los Gobiernos municipales; piden que no sean renovadas alianzas en varios estados y que sean gestionadas correctamente las candidaturas, señala.

Durante una entrevista en vivo transmitida por la página de Facebook de EL DEBATE, el joven critica al partido que fundó Andrés Manuel López Obrador para convertirse en el presidente de México. Morena no es la 4T, es un movimiento nacional. Gibrán dice que van a ganar las elecciones del próximo año con una diferencia importante por la crisis de todos los partidos, que incluye también a Morena, «pero los otros partidos están peor».

«¿Cómo vamos a reencantar a la gente con la política? —se pregunta—. ¿Vamos a abrir paso para que la gente común se acerque?». Estos dos años, desde que ganaron la elección pasada, «han sido de una terrible parálisis, no se han unido, hay una pugna de facciones».

«Morena ha dejado de ver hacia afuera, y solo ven hacia adentro un puñado de burócratas que han gestionado el partido. No pasan de cien que creen que hacen la vida orgánica del partido, pero que en realidad se entramparon en un aparato burocrático, cuando el movimiento nos pertenece a millones», declara.

El INE organizará que la renovación de la dirigencia de Morena y de su secretario/a sea a través de una encuesta a simpatizantes y militantes (por primera vez).

Gibrán estará visitando las diferentes entidades federativas reuniéndose con la militancia. Foto: Cortesía

Amenazar el orden burocrático

Gibrán fue nombrado secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, organismo internacional que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de la protección y de la seguridad social en 37 países de América con el fin de proponer políticas públicas para el bienestar; un organismo que —señala— antes era muy opaco y tenía un solo investigador, cuando ahora han contratado a treinta personas.

Hay resentimientos —comenta— de excolaboradores, responde ante una «columna de calumnias» que ha cuestionado su aspiración a la Presidencia Nacional de Morena por supuesto uso indebido de recursos. La «columna de calumnias» señalada por Gibrán es del analista político Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB), quien presentó facturas de vuelos y trenes a nombre de Gibrán y de colaboradores, entre otros señalamientos en su espacio de opinión.

Gibrán explicó a EL DEBATE que viajó a Ginebra a ver a la Organización Internacional del Trabajo, así como a Madrid para asistir a un foro sobre pensiones con el Banco de España y a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Informó que se rinde cuentas a 36 países y que sería imposible que se pusieran de acuerdo para encubrir malos manejos: «Cuando acabe esta campaña, voy a desmentir documentalmente, puntualmente, porque mientras sigamos creciendo en las encuestas, van a inventar más, van a inventar lo que se les antoje; y como no se dan a la tarea de probarlo, quieren que yo me meta a una agenda donde lo que hay que probar es la inocencia de uno ante las calumnias más disparatadas que hay, puras fuentes anónimas. Eso no es periodismo, es chisme», expone.

«Se ve la agenda política que está preocupada porque amenazamos el orden burocrático de Morena. Hay gente que no esperaba que nuestra candidatura creciera, y ahora están preocupados».

Las acusaciones

«Se trata de una serie de mentiras, de calumnias, de escritos mal intencionados de alguien que tiene un rencor personal conmigo. Es evidente que no ha revisado a los otros candidatos, y a mí están viendo qué me inventan.

Mientras que no se señala a quienes, por cierto, ni siquiera se separaron de su encargo, a mí me atacan con infundios. Todo eso es falso, y se puede comprobar documentalmente cada una de las cosas, incluso nombres de personas que trabajan allí y han relacionado sentimentalmente conmigo, mentiras absolutas.

Lo que pide ese calumniador, ese costal de rencores, es que se haga una auditoría externa, no de la organización, porque desconfía de la contraloría que la CISS tiene, que gestiona otro país, que es República Dominicana. Bueno, esa auditoría externa también se realiza en la conferencia, por normatividad, y acabó en junio pasado, evaluando el primer año y medio de mi gestión. El prestigioso despacho de auditoria Gossler reconoció que administramos muy bien.

»Nada de lo que ponen allí es cierto, salvo que un secretario general tiene que viajar en avión, y sobre todo un secretario general de un organismo que se dedica a la seguridad social. Los viajes que ponen son viajes que hice a visitar a los otros organismos internacionales dedicados a la seguridad social para generar una alianza y hacer más efectivo el uso de los recursos de nuestras organizaciones para no duplicar agendas e investigación».

¿Cuánto gana un presidente nacional de Morena y cuánto ganas en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)?

«El salario de la Conferencia Interamericana lo reduje a cerca de un tercio. Eran 320 mil mensuales antes de que yo llegara; desde que llegué puse lineamientos salariales, y aun en contra de un principio internacional que dice que hay que ganar lo que gana el funcionario mejor remunerado de los países que integran el organismo, lo reduje, y establecimos que el secretario general tenía que ganar lo equivalente a un subsecretario o viceministro del estado sede.

Eso quiere decir que son como 150 mil pesos mensuales, menos los descuentos, que queda en un poco más de 100 mil pesos. Desde luego no sé cuánto gana un presidente de Morena; debe ganar lo mismo, por una cuestión de ética. Aunque no sea parte del Estado mexicano, tendría que ganar menos que el presidente de la república.

»Hay otras cosas a las que me dedico también: a escribir artículos, a hacer otros trabajos por los que cobro también, y yo estoy dispuesto a dejar esta remuneración y la remuneración de lo que se me paga como analista por dedicarme a salvar a Morena.

Tendría condiciones laborales mucho más complicadas que dedicarme de tiempo completo a eso, vivir en la carretera, en las ciudades, en los pueblos, en las comunidades y ganando menos, sí tendría que hacer eso, pero creo que es muy importante que nuestra generación tome la responsabilidad histórica de construir el partido que necesita la Cuarta Transformación, porque los otros compañeros no lo han hecho, por eso estoy en esto, por eso pude generar ahorros que me estoy gastando.

Precisamente yo pago una camioneta que me compré para este recorrido, que no es una camioneta semiblindada, como dijeron, es una Traverse 2015, y fue porque no me alcanzó para otra mejor, porque por ir seguro habría estado bien comprar incluso otra mejor».

En cuanto a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, parece que los partidos políticos no tienen una agenda de género, ¿qué puedes comentarnos en tu caso?

«El punto 9 de las propuestas urgentes para Morena [en gibran.mx] es reconocer que vivimos tiempos inéditos en la lucha de las mujeres por la igualdad en el ejercicio de sus derechos. Morena se tiene que abrir, abrir un espacio para que las colectivas que ya luchan en todo el país, desde las de madres buscadoras de desaparecidos, las que acompañan a las mujeres que denuncian violencia que les hacen acompañamiento jurídico en las fiscalías, las que apoyan a las víctimas indirectas de feminicidio, usualmente madres; todas esas colectivas luchan en precariedad, y el partido tiene dinero, prerrogativas, espacios físicos que debe poner a disposición de las mujeres que luchan para darles representación política para que construyan agenda y la lleven hacia adelante.

»Lo que vemos hoy en la CNDH* (1) es el vergonzante resultado de que se ha dejado sin representación política a una de las luchas más importantes, quizá la más importante del siglo XXI. Yo creo que la sujeta revolucionaria de nuestros días se llama mujer, y que los partidos tienen que abrir un espacio muy grande para que esa sujeta tenga representación política y pueda llevar sus dolores y sus agravios a la agenda pública.

Si no hay esa mediación, si no logramos que esos dolores y esos agravios lleguen a las instituciones a través de los partidos, seguramente que la crisis de representación se profundizará, y vamos a ver más episodios como ese de la CNDH, y vamos a seguir excluyendo a un sector fundamental. Morena se tiene que abrir en ese aspecto más de lo que se ha abierto el Gobierno federal».

¿Quién es la persona viva que más admiras?

«Me lo pones muy difícil, porque de verdad sí soy muy obradorista, así que seguramente es el presidente Andrés Manuel López Obrador; algunos otros líderes latinoamericanos, como el presidente Rafael Correa* (2), y mi papá».

¿Con qué figura histórica te identificas?

«Es complicado, porque hay muchos superhéroes que me gustan en la historia de México y del mundo. Identificarme no lo sé, pero admirar profundamente y querer seguir el ejemplo, me gusta mucho un líder colombiano que se llama Jorge Eliécer Gaitán* (3).

Yo digo siempre, lo aprendí de él, que la política tiene que construirse primero explicando los dolores de la gente como agravios, porque casi siempre esos dolores tienen su fuente en la voluntad de alguien más que los excluyó, que no les dio servicios públicos, que les impidió acceder a la educación, y esos agravios convertirlos en demandas, demandas políticas puntuales que puedan ser solucionadas».

Transmisión en vivo

El Perfil de Gibrán Ramírez Reyes

Nació: Ciudad de México

Estudios: doctor en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México.

Cargo: secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)

Web: gibran.mx

Redes: Facebook @gibranramirezr

Twitter @gibranrr

YouTube GibránRamírezReyes

Instagram gibranramirezreyes

*Referencias

El salario de AMLO es cercano a los 112 mil pesos mensuales.

En el apartado de transparencia de su página web, Morena debería poner a disposición de la ciudadanía los documentos e información que le obliga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el artículo 70 señala que no aplica hacer públicas las remuneraciones brutas y netas; mientras en el artículo 76 enumeran una serie de información que deben hacer pública, como el tabulador de remuneraciones; sin embargo, EL DEBATE confirmó que no viene enlace ni documento adjunto en este apartado. Liga en: Transparencia

1. Toma de la CNDH. Mujeres mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Demandan la acción de la justicia en casos de feminicidios, desapariciones y violencia. Las periodistas Daniela Rea y María Ruiz, de Pie de Página, escriben sobre ello

2. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, condenado a ocho años de prisión por supuestos, sobornos y con esto se trunca su proyecto político, que era contender por la Vicepresidencia de su país. Más información en entrevista exclusiva con El País, septiembre 2020

3. «Jorge Eliezer Gaitán fue un líder liberal que fue asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá, cuando sucedió el bogotazo, un líder de otra época, era profesor universitario y líder popular, pero todoterreno, hasta invadía tierras, un luchador por la justicia que no logró gobernar y que creo que podría dar ejemplo a muchos líderes, a muchos aspirantes, a políticos de cómo construir voluntad colectiva», comentó Gibrán Ramírez a EL DEBATE.

Más información sobre Gaitán y el bogotazo en el diario El Tiempo de Colombia: