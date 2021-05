Amenazan comunidades en Guerrero impedir la instalación de casillas para elecciones 2021

Guerrero.- La Policía Comunitaria Fracción Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Consejo Indígena Popular del estado de Guerrero (CIPOG), dieron a conocer que impedirán que se instalen las casillas en los 24 pueblos en los que figuran, por lo que los ciudadanos de dichas comunidades no podrán votar el 6 de junio.

Desde este viernes 28 de mayo, a más de una semana de realizarse las elecciones más grandes de México, ambos grupos bloquearán las carreteras que conectan a la Montaña, tanto en las partes altas como en las bajas.

Mediante una carta dirigida hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero; a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra; y al gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores, las organizaciones dieron a conocer su posicionamiento respecto a la jornada electoral.

En el escrito, las dirigencias de la CRAC-FP y del CIPOG consideran que los gobiernos de los tres niveles han sido indiferentes en atender las exigencias de las poblaciones que integran la Montaña Baja del estado destacando que, van y vienen gobiernos, y ellos siguen siendo atacados por grupos "narcoparamilitares", así como instancias gubernamentales.

Hicieron hincapié en que no han podido tener acceso a la justicia ls familias que han visto desparecer o asesinar a sus integrantes por pare del grupo delictuoso "Los Ardillas" demandando que han dejado viudas a las mujeres y huérfanos a los niños. Ante ello, sostuvieron que los gobiernos no han cumplido con sus promesas y que, el ser omisos, los hace cómplices de los criminales.

Por ello, refirieron que a partir del 28 de mayo a las 9 de la mañana, sus elementos tomarán las carreteras que van de Chilapa de Álvarez a José Joaquín de Herrera, y de la Chilapa de Álvarez a Tlapa de Comonfort. Todo ello como parte de un plan para impedir la realización de la jornada electoral.

Sentenciaron que los bloqueos se mantendrán hasta que el gobernador se presente en dichas poblaciones y se comprometa, más allá de las palabras, a trabajar en mesas conjuntas, las cuales estarán integradas por un representantes de la CIPOG-EZ y las CRAC-PC-PF y las autoridades de la entidad.

Asimismo, también invitaron al presidente López Obrador para que vaya a esos lugares y compruebe que allí no existe la Cuarta Transformación a la vez que reconozca que la delincuencia ha aumentado considerando que los partidos políticos están "coludidos" con la delincuencia organizada.

Concluyeron la misiva advirtiendo que, para ellos no hay condiciones para que se efectúen los comicios electorales, y que solo les resta una "supuesta democracia que nos desprecia por ser pobres e indígenas". Con todo, reconocieron que lo único que les queda es el dialogo, pero que si no pueden concretarlo, definitivamente no habrá elecciones el 6 de junio en las 24 comunidades en las que tienen presencia.