AMLO responde a Anaya: "No puedo perder la cartera, es muy ladrón"

Nicolás Romero, Edomex.- Con el argumento de que puede perder la cartera, Andrés Manuel López Obrador rechazó debatir, cara a cara, con el candidato panista Ricardo Anaya.

"No, no, no, puedo perder la cartera, es muy ladrón", aseveró el político tabasqueño, quien acusó de lavado de dinero a su rival postulado por la coalición Por México al Frente.

Andrés Manuel López Obrador en Querétaro. Foto Agencia Reforma

Este martes, Anaya consideró "conveniente" que haya un debate "cara a cara" con López Obrador, el puntero en las encuestas.

Tras terminar un mitin en suelo mexiquense, López Obrador aseguró que, contrario a lo afirmado por el queretano, aún no se define quien, de José Meade, Anaya, Jaime Rodríguez y Margarita Zavala, será el segundo lugar que se enfrentará con él en la recta final de las campañas.

"Están en semifinales", dijo en entrevista con medios.

Al lamentar el asesinato de los tres estudiantes de cine en Jalisco, el candidato de Juntos Haremos Historia aseguró que, a diferencia de sus contrincantes, él es el único con experiencia para gobernar.

"Estos señores que me cuestionan no tienen ninguna experiencia en gobernar, qué experiencia puede tener Anaya en gobernar", arguyó.

Cómo va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia si lo único que sabe es hacer negocios, lavar dinero.

López Obrador insistió que en su mandato en la Ciudad de México bajaron los niveles de inseguridad, y tachó de mentiroso a Anaya, quien aseguró lo contrario en el debate del domingo.

"Bajé la incidencia delictiva, que por cierto él, de manera mentirosa, porque es un reverendo hipócrita, habló de que no era cierto lo que yo estaba diciendo y ahí están las cifras oficiales", manifestó.