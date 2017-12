Amnistía a narcos convertiría a México en un "narcoestado"

México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que una amnistía a los capos del narcotráfico, como planteó Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial por Morena, haría de México un "narcoestado".

Aseveró:

“Es algo que va contra toda la política nacional e internacional de combate a las drogas, me parece que no se reflexionó a profundidad”.

En su conferencia matutina, el mandatario capitalino dijo que plantear una amnistía en este sentido, es aceptar prácticamente un narcoestado.

"Si tu planteas una amnistía en este sentido pues estás aceptando prácticamente un narcoestado y eso no se puede hacer. La amnistía quiere decir una ley del olvido, una ley del perdón y la verdad es que la Ley que sanciona las conductas relacionadas con el narcotráfico no puede hacer distinciones en materia de los capos, tendrías que hacer prácticamente una transformación legislativa y que dejara de ser delito", enfatizó.

Ante la propuesta hecha por el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Gobierno afirmó que ello implicaría también legalizar todas las drogas en el país.

“Tendrías que hacer prácticamente una transformación legislativa y que dejara de ser delito. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es legalizar todas las drogas en el país”.

“Me parece que es algo que no se analizó, que no se meditó bien, me parece que es algo que se dijo en un momento sin mayor reflexión”, sostuvo.