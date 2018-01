Amnistía no es para violadores ni secuestradores: AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), aclaró que la amnistía que propone contra criminales no incluye a violadores ni secuestradores.

Tras un evento en la plaza de toros de la localidad, recordó que hizo el planteamiento para buscar todas las opciones para conseguir la paz, donde se incluía una amnistía a criminales; sin embargo, sostuvo, fue distorsionada la propuesta.

El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

"Están hablando por teléfono a las casas, preguntando: 'estás de acuerdo en que se deje en libertad a los violadores, estás de acuerdo en que se deje en libertad a los que asesinan a la gente, a los secuestradores. Sabías que eso es lo que está proponiendo López Obrador'. Son muy perversos, distorsionan las cosas", aseveró.

En este sentido se le cuestionó: ¿Usted propuso lo que se le está preguntando a la gente (una amnistía a secuestradores y violadores)?

Y respondió: claro que no, pero la distorsión es mayor.

Andrés Manuel López Obrador.

En otro tema, dijo que el encarcelamiento de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, es una simulación y el ex priísta es un chivo expiatorio del PRI.

El tabasqueño dijo a la prensa que está de moda meter a la cárcel a ex gobernadores sin que se detenga a los verdaderos culpables de la corrupción en el país.

"No dejan de ser chivos expiatorios, el régimen se caracteriza por la corrupción, el sistema político mexicano está corrompido por completo y la corrupción se da desde arriba hasta abajo", respondió al ser cuestionado sobre que Borge fue trasladado ayer a México y hoy se encuentra ya en una prisión de Morelos.

Ahondó que el gobierno y el PRI "van a simular para engañar y tratar de buscar adeptos o qué la gente siga creyendo en ellos, de repente, periódicamente, encarcelan a uno, a dos, a tres o a cuatro, pero sigue el régimen de corrupción. Encubrieron a Lozoya y no hay justicia aunque estuvo demostrado que hizo actos de corrupción".

"Ahora está de moda, solo eso de moda, meter a la cárcel a ex gobernadores o en las campañas hablar de cuando se triunfe que se va a meter a la cárcel a altos funcionarios públicos o peces gordos", dijo.

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena-PES-PT), presentó ayer a Alfonso Durazo Montaño, ex vocero de Vicente Fox Quesada, como su próximo secretario de Seguridad Pública y a cinco personas más como su Consejo Asesor para Garantizar la Paz.

Reiteró según publicó El Universal, que su estrategia para garantizar la paz y seguridad del país, en la que dijo que ejercerá un mando único y creará una guardia nacional que integre a policías, soldados y marinos.

El precandidato presidencial nombró a Durazo Montaño como su posible secretario de Seguridad. Asimismo, lo calificó como ciudadano de gran experiencia en la administración, “un hombre preparado, que tiene licenciatura, maestría, doctorado, sobre todo, que es una persona con experiencia y honestidad”.

Adelantó que en su momento, de llegar a la Presidencia de la República, enviará una iniciativa de Ley para que el Congreso contemple la creación de esta nueva secretaría.

Además de Durazo, ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio, en su Consejo Asesor para Garantizar la Paz incluyó al empresario Marcos Fastlicht Sackler, suegro del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, como enlace de la sociedad civil en materia de seguridad.

Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo.

En este consejo que tendrá la encomienda de elaborar un programa para atacar la inseguridad y violencia en el país, también fue incluido Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública con Fox Quesada, quien tendrá a su cargo estar como enlace con la ciudadanía.

El vicealmirante José Manuel Solano estará a cargo del enlace al interior de la Secretaría de Marina (Semar). Mientras que Audomaro Martínez, ex escolta de López Obrador en 2006 y general de División en retiro, será el enlace con el Ejército.

El Consejo Asesor para Garantizar la Paz incluye sólo a una mujer: Loretta Ortiz, quien estará a cargo de la defensa de los derechos humanos. La morenista fue diputada federal y en 1993 directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Este Consejo estará a cargo de elaborar un programa para atacar la inseguridad y violencia en el país, el cual será presentado antes de las elecciones del 1 de julio próximo.

En la presentación, López Obrador dijo que se integrarán a todas las fuerzas policiacas y militares en una sola corporación, se creará una guardia nacional para garantizar la seguridad pública, ya que es prioridad nacional la seguridad de los mexicanos.

“Sin descuidar otras tareas, otras funciones del Ejército, de la Marina, que tienen que ver con la defensa nacional, se pondrá el énfasis en la seguridad pública, se integrará esta guardia nacional, no se requiere para ello de reforma constitucional, también está establecido en la Constitución”, expuso López Obrador.

Destacó que se integrará a policías, marinos, soldados y se utilizará experiencia, equipos, instalaciones, se garantizará la tranquilidad con esta guardia nacional.

Se comprometió a serenar al país, garantizar la paz y la tranquilidad: “No estamos comprometidos con ningún grupo de interés creado, somos libres, el único amo siempre será el pueblo de México”, recalcó.

No ha solución fácil. Tras ser nombrado, Durazo Montaño dijo que no hay soluciones fáciles para la inseguridad, y se mostró abierto a explorar todas las posibilidades, como la amnistía y pactos para que en tres años se pacifique al país: “Ninguna de las soluciones son fáciles. No se necesita ser Nostradamus para imaginar si seguimos con la estrategia de coerción y represión, al final del sexenio de López Obrador estaríamos entregando un país con 100 mil muertos y eso no lo podemos permitir”.

En entrevista dijo que la propuesta de una amnistía para criminales es viable, pero no para los grandes capos de México: “Cuando pensamos en la posibilidad de una amnistía, no estamos pensando en los grandes capos sino en los cientos de miles de mexicanos que se dedican, por ejemplo, al narcocultivo porque en sus poblaciones no tienen opciones de sobrevivencia económica, más que la criminalidad”, detalló.

La amnistía es un recurso establecido constitucionalmente hace 100 años, “propuesta audaz, pero dada la dimensión del problema de inseguridad, las soluciones no son fáciles”.