Amonesta TEPJF a Canal Once y Morena por difusión de spot contra el PRIAN

México.- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó una multa de 492 mil pesos para el partido Morena y Canal Once por haber usado indebidamente recursos públicos y haber adquirido tiempos de televisión para difundir un promocional contra el PRI y el PAN durante las campañas electorales del proceso 2020-2021.

El proyecto del magistrado Luis Espíndola señala que la cadena perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomó un video, subido a YouTube, creado y financiado por el Movimiento Regeneración Nacional, cuyo objetivo era desalentar el sufragio a favor del Revolucionario Institucional y del blanquiazul.

Precisa que, en el archivo multimedia, a los dos partidos de oposición de les denomina como "PRIAN".

Asimismo, el texto señala que además "queda actualizada la adquisición indebida de tiempos de televisión por parte de Morena", esto debido a que se pudo comprobar que la fuerza partidista se enteró de la sustracción de su material y no hizo nada al respecto.

El magistrado del Tribunal Electoral informó que se dará vista al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues se corroboró que Canal Once escondió información en el transcurso de las indagatorias.

Ante ello, Espíndola manifestó que esto pudiera provocar "responsabilidad en materia de la concesión que goza".

Asimismo, se notificó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), así como al Órgano Interno de Control del IPN y a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), quien beberá dictaminar amonestaciones o acciones adicionales a las del proyecto.

Asimismo, la magistrada Gabriela Villafuerte señaló que también de sebe amonestar al director de Canal Once, Carlos Brito Lavalle, ya que el reglamento interno de este determina que, parte de sus responsabilidades, es propiciar el respeto, a la vez que evita que se afecten derechos de terceros.

La jurista enfatizó que el acto realizado por Canal Once, conocido por su corte educativo, deportivo y científico, constituye una "absoluta violación al modelo de comunicación politica y de los mecanismos a que tienen acceso los partidos políticos y las candidaturas".

Además, sostuvo que, al transmitir el video, Morena obtuvo un beneficio, ya que difundió parte de su campaña que tenía como objetivo evidenciar algunos actos realizados por gobiernos del PRI y del PAN.

No obstante, los magistrados desecharon que el video tomando de la cuenta de YouTube de Morena y trasmitido por Canal Once incurriera en calumnia, al considerar quien no se señalan hechos que resulten falsos.

La Sala Especializada del TEPJF avaló una multa por 268 mil 860 pesos para Canal Once y una de 224 mil 50 pesos para Morena.