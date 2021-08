Amonesta TEPJF al PES por spot discriminatorio a personas LGBT+

México.- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió multar al Partido Encuentro Solidario (PES) con 89 mil pesos por sus promocionales en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Los magistrados consideraron que, a través de dichos spots, el PES fomentó la discriminación en contra de la comunidad de la Diversidad Sexual, además de vulnerar el interés superior de la infancia, al estereotipar los modelos de familia.

A pesar de que el proyecto de la magistrada Gabriela Villafuerte contemplaba una sanción económica de cinco mil UMAS, equivalente a más de 448 mil pesos, así como actualizar una actitud reincidente en el discurso de odio; el resto de los integrantes de la Sala Especializada consideraron que el monto era excesivo, por lo que solo se aprobó amonestar a dicha fuerza politica con 89 mil pesos, monto similar al que ya se le había aplicado por el promocional contra el aborto legal.

Asimismo, Luis Espíndola y Rubén Lara Patrón no coincidieron con Villafuerte en el hecho de que en el promocional del PES hubiera un discurso de odio, ya que "no desconocía la calidad de personas de la comunidad homosexual", no obstante, la magistrada sostuvo que el odio a la comunidad LGBT+ "es más perverso en spots como este con apariencia de pura condescendencia".

Señaló que "justo es esta pirámide de odio la que debemos evitar, que empieza con prejuicio, discriminación sistemática", pues enfatizó que lo que no quiere el PES es que las personas de la comunidad ejerzan sus derechos.

Incluso, para respaldar su postura, pidiendo disculpas por el contenido la jurista solicitó que pusieran el promocional del PES, mismo que el Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió por discriminatorio, en el que el partido señala que "madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos" e invita a los electores mexicanos a votar por dicha fuerza partidista.

Leer más: Instala PAN comisión electoral para renovación de la dirigencia nacional

En el proyecto también se incluyeron las quejas que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) interpuso ante la Unidad Técnica de los Contencioso del INE, esto luego de diversas denuncias de parte de un grupo de personas LGBT+.