"Amor con amor se paga": Mario Delgado celebra dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador

México.- Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se une a los morenistas que han celebrado los dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, en palabras de Delgado, es "un gobierno del pueblo y para el pueblo".

Sin duda, el día de hoy ha sido un día de gran jubilo y regocijo, no solo para los militantes y servidores públicos que se encuentran inscritos en las listas de Morena, sino para todos aquellos ciudadanos que confían ciegamente en los parabienes que el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con los diputados y senadores morenistas y en constante dialogo con el Poder Judicial de la Federación, lograrán consolidar durante el presente sexenio.

Estamos demostrando que se puede gobernar y hacer política poniendo a la gente en el centro de las decisiones.#2AñosDeEsperanza#2AñosDeTransformación pic.twitter.com/HYi8zkhIkE — Mario Delgado (@mario_delgado) December 1, 2020

Y desde muy temprano, los diversos actores políticos afiliados a Morena han hecho uso de sus redes sociales para celebrar y externar cuáles han sido los logros a dos años de aquel 1 de diciembre de 2018. Mario Delgado no ha sido la excepción. Desde hace dos horas, Delgado a compartido a través de su cuenta de Twitter publicaciones relacionadas a lo que el gobierno de López Obrador ha logrado consolidar en 720 días de mando.

En su primer tweet, el servidor público destaca que este gobierno, el gobierno de Morena, está "demostrando que se puede gobernar y hacer política poniendo a la gente en el centro de las decisiones", de ahí los diversos programas sociales que el mandatario federal se ha esforzado por aplicar, a fin de que la ciudadanía no sea un extra al que se recurra cuando se busque que un determinado partido obtenga cargos públicos, sino que sea el lugar central para tomar las decisiones más importantes del país.

En su segundo tweet, Mario Delgado, agradece a todos los mexicanos y mexicanas por la confianza que han tenido, tanto en Morena como en el proyecto del presidente en sí (la Cuarta Transformación), destacando que "amor con amor se paga".

Por último, el actual dirigente a nivel nacional de Morena destacó las palabras dichas por el ejecutivo federal en relación a que su gobierno dejaría de beneficiar a unos cuantos , para dar paso a un gobierno incluyente y centrado en los que más lo necesitan: “el gobierno ya no representa a una minoría, sino a todas y todos los mexicanos”.

Agradecemos al pueblo de México por su confianza en #Morena y la #4T durante estos dos años. Amor con amor se paga.#2AñosDeEsperanza#2AñosDeTransformación pic.twitter.com/Er6yUI7aV5 — Mario Delgado (@mario_delgado) December 1, 2020

Mario Delgado, en las últimas semanas, ha estado muy activo en materia electoral de cara a las próximas elecciones electorales, las cuales, hasta el momento de su realización, serán las más grandes elecciones a nivel nacional y en donde estarán en disputa 15 de las 31 gobernaturas del país.

En este sentido, el dirigente de Morena, ha hecho hincapié en reiteradas ocasiones que el partido que el dirige no hará alianzas con aquellas asociaciones políticas que no compartan los mismos principios y valores que el partido fundando por el actual presidente de la república ni con aquellos que no estén de acuerdo con el proyecto de la 4T.

Hace unos días, Mario Delgado dejó en claro que las candidaturas en su partido serán elegidas a través de encuestas. Esto a pesar de que hace algunos días Delgado realizara una visita al estado de Nuevo León en donde fue reventada su reunión con los militantes morenistas del estado norteño, presuntamente porqué estos no estaban de acuerdo con que postularan a Clara Luz Flores, ex priista, para contender por la gobernación de Nuevo León de los comicios de 2021.