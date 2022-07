¡Amor y paz! Responde AMLO a líderes católicos que exigen frenar la inseguridad

Ciudad de México.- El presidente AMLO respondió a los líderes religiosos que durante los últimos días se han manifestado ante la ola de inseguridad que incluso ha afectado a las iglesias, luego del asesinato de dos jesuitas en la sierra tarahumara de Chihuahua.

Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones de los religiosos, asegurando que continuará con su estrategia de seguridad, reiterando que la violencia no se puede combatir con más violencia.

“Nosotros estamos convencido de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia y estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia y estamos convencido que no se puede enfrentar el mal con el mal y estamos convencidos que fue un error grave declarar la guerra al narco al inicio del gobierno de Calderón”, mencionó desde el Salón Tesorería.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo recordó que parte de la estrategia de seguridad también es atender las cusas, sobre todo al convencer a los más jóvenes de no seguir una vida delictiva.

“Lo que tenemos que hacer es atender las cusas de la violencia; que no se empobrezca al pueblo, que no se abandone a los jóvenes, que no haya una sociedad desigual (…) que no haya en pocas palabras pecado social y estos tiene que ver con la filosofía de todas las religiones y el pensamiento laico”.

El presidente Andrés Manuel aseguró que las declaraciones de los líderes religiosos son una estrategia de sus adversarios “porque no han podido” con su gobierno, sin embargo, destacó que mantiene una buena relación con los creyentes en todo el país.

“Los adversarios nuestros como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias, hablando de lo mismo, amor y paz”, aseveró.

“Nos identificamos muy bien con el papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias, pero ya estoy viendo la mano negra de los conservadores que quieren ahora echaros encimas a las iglesias ¡no, que nadie se confunda!”, puntualizó.