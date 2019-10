Ampliará AMLO hospital en San Quintín, en Baja California

Baja California.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un mitin en el Valle de San Quintín donde volvió a prometer que ampliará el Hospital Rural del IMSS.

Además, permitió los abucheos de sus seguidores contra el Gobernador saliente, Francisco "Kiko" Vega.

"Venimos a decirles que vamos a cumplir ese compromiso (...), vamos a empezar desde este año la ampliación, que es un hospital nuevo de 30 camas, va a pasar a 60 camas, es el doble y va a tener las especialidades", sostuvo en medio del abucheo.

A diferencia de otros mítines en que los seguidores del Presidente lazan gritos en contra del Gobernador, López Obrador en esta ocasión no defendió al panista ni llamó a la unión ni a conformar una "República amorosa".

"¡Fuera Kiko!", "¡Kiko rata!", vociferaba constantemente el público, pero López Obrador ni siquiera lo mencionó en su discurso.

A unas horas de la consulta en Baja California sobre la ampliación de dos a cinco años del periodo del Gobernador electo Jaime Bonilla, el presidente tampoco habló sobre la reforma que aprobó el Congreso local.

Antes de viajar a San Quintín, el Presidente tuiteó que tendrá que ser la Suprema Corte quien determine la validez de la reforma que ampliará el periodo de Bonilla y que ha sido calificada de ilegal.

En cambio, López Obrador recordó que durante su campaña en San Quintín conoció a dos personas que le recomendaron separar el poder económico del poder político y que los programas sociales se entregarán sin intermediarios.

"¿Dónde tengo mis asesores? ¿Ustedes creen que los voy a traer de Harvard? ¡No! Son del pueblo", indicó.

También, afirmó que prometió muy pocas cosas durante su campaña, tan sólo unas tres o cuatro obras.

Nunca he actuado de esa manera demagógica, pero me insistieron tanto, me acuerdo en Ensenada con el hospital de San Quintín, dijo