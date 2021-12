Anabel Hernández: El gobierno de AMLO protege al narcotráfico con "falsa soberanía"

México.- La periodista Anabel Hernández acusó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) implementa una "falsa soberanía", sobre todo, con su política de no no intervención de Estados Unidos en materia de narcotráfico.

La autora del libro "Los Señores del Narco" habló sobre un presunto contubernio entre la Cuarta Transformación (4T) y grupos del crimen organizado durante una entrevista publicada en el canal de Youtube de "La Octava", con nombre "ANABEL HERNÁNDEZ responde: ¿habrá una GUERRA en 2022 entre el CÁRTEL DE SINALOA y el CJNG?".

En la interlocución la comunicadora experta en seguridad expresó que es "positivo" la imposición de límites internacionales por parte del actual líder del Ejecutivo Federal, pero dijo, es "grave" que los mismos estén encaminados por no afectar los intereses de "sus consentidos ", haciendo referencia al Cártel de Sinaloa (CDS).

La también investigadora, nacida en 1971, insinuó que la administración de López Obrador tiene acuerdos con grupos el narcotráfico para regular su operación en nuestro país sin la intervención de USA.

"No se trata de hacer lo que los americanos o gringos quieran, por supuesto que no, es muy positivo que el gobierno (de AMLO) quiera fijar sus reglas, sus límites a estas agencias. Lo grave, es que quiera fijar esos límites en lo que conlleva la protección del gobierno a esta convivencia, a esta simbiosis que se está dando con el Cártel de Sinaloa en particular. Lo grave es eso, que el gobierno los detenga no por soberanía nacional, lo grave es que los detenga, la actuación de los americanos, porque el gobierno a su vez tiene sus consentidos y está encontrando acuerdos por otras vías. Es un discurso de manipulación de falsa soberanía", dijo durante la entrevista.

Anabel Hernández consideró clara "la lectura" de la actual situación, y dejó al aire la siguiente pregunta: "¿No intervengas porque yo estoy protegiendo?". Previo a ella, aseveró que la Policía Municipal y Estatal "abren paso" a miembros del narcotráfico, aunque no aportó prueba alguna de ello.