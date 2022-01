Analistas, expectantes ante voto del senado para embajada en España

Sinaloa.- En medio del beneplácito de la Corona de España para que Quirino Ordaz Coppel sea el embajador de México en ese país, se da una connotación política donde se habla de que la invitación a este cargo diplomático es por la entrega de Sinaloa a Morena o por un blindaje político que, independientemente proceda o no, esa anuencia ya está en el Gobierno mexicano, consideró el analista político Osvaldo Villaseñor Pacheco.

En la parte legal, dijo, falta que el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presente ese documento al Senado de la República para que se dé esa aprobación, que es necesaria legalmente.

“En ese sentido, habríamos que decir que es una cosa juzgada, porque a Morena le alcanzan los votos necesarios para que se tome la decisión de que Quirino Ordaz sea el próximo embajador de México en España”.

El analista político consideró interesante dar seguimiento al proceso en el Senado, donde, dijo, será interesante conocer la postura del PRI, donde este y los otros partidos de oposición deberán avalar o no avalar este nombramiento.

“Históricamente, la mayoría de embajadores se han ido con la anuencia del total de los integrantes del Senado, pero hoy vivimos una realidad diferente, vivimos en un México que está polarizado. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha encargado de polarizarlo, entonces no va a ser extraño que en esta ocasión veamos votos en contra, por la misma polarización”.



Al Senado

Dijo que se espera una votación dividida en el Senado, donde algunos partidos, ya sea por intereses políticos o por otras situaciones, entre todos los partidos de oposición algunos van a votar en contra y otros a favor.

“Pero es algo normal dentro de los nuevos tiempos que se viven en la política mexicana, de una amplia confrontación, de una polarización ya muy clara entre la gente de Andrés Manuel López Obrador y los que están en contra de él”.

Analizado desde un punto de vista económico y social, dijo, existen voces, como la del alcalde de Mazatlán, que auguran importantes beneficios para México, y especialmente para Sinaloa y este puerto, puesto que España es el segundo socio comercial de nuestro país fuera del Tratado de Libre Comercio, lo que podría atraer grandes inversiones.

“Siempre va a ser bueno que un representante sinaloense ocupe posiciones de esa naturaleza. Esperemos que se den los resultados que algunos sectores están pronosticando, que se puedan tener, sobre todo, en materia de intercambio comercial y también en inversiones”, agregó.

Por su parte, el también político de Mazatlán, Fernando Zepeda Hurtado dijo que, en lo personal, nunca consideró en riesgo el beneplácito para que el exgobernador tenga tan importante cargo diplomático.

Asimismo, dijo que Ordaz Coppel pudiera ser un coadyuvante de Sinaloa para favorecer actividades productivas, puesto que como gobernador abrió algunos canales de comunicación en España cuando estuvo presente en algunas Ferias de Turismo, lo que pudiera atraer inversionistas para nuestro estado.

En el sentido político, agregó que la dirigencia nacional del PRI pudieran continuar con la postura de negarle la licencia a la militancia de ese partido e incluso corre el riesgo de que sea expulsado del tricolor, sin embargo, es algo que seguramente el exgobernador, dijo, ya tiene calculado.

Para la votación en el Senado, expuso, no se espera mayor problema para aprobar el nombramiento, pero es un proceso que debe seguirse.

“Lo interesante será observar si los senadores del PRI apoyan el nombramiento de Ordaz Coppel como embajador y más interesante será el observar cuál va a ser el voto del senador sinaloense Mario Zamora”.

Como sinaloense, es motivo de orgullo el que pueda tener un embajador en un país con el cual tenemos tanta conexión histórica, cultural y económica como es España.

Este beneplácito de la Corona española no significa que Quirino ya pueda ser embajador, todavía falta que lo ratifique ante el Senado, lo cual debería ser en este periodo de sesiones. Será interesante ver qué sucede ahí porque, si recordamos, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, mencionó que si Quirino Ordaz se iba de embajador, lo iban a destituir, y creemos que eso no le preocupa en lo absoluto a Quirino. Será interesante ver cómo se comporta la bancada priista en el Senado y recordar que se mencionó que Quirino fue permisivo a la violencia que se vivió; y uno de los que sufrió en primera persona esa violencia y los actos que derivaron de ella fue el entonces candidato y hoy de nuevo senador Mario Zamora, y no sé cuál vaya a ser su decisión.

Esperaría que la bancada priista vote en contra, y tal vez la posición en general de Movimiento Ciudadano, PRD y PAN acompañan la decisión, pero es una decisión que con mayoría simple se tiene la ratificación, entonces veremos a Quirino Ordaz en los próximos meses desde Madrid. Tendremos nuevo embajador y esperemos que pronto o después la verdad salga a la luz. Hay muchas cuestiones.