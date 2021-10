Analizan el gobierno de Quirino Ordaz, sus luces y sombras en Sinaloa

Sinaloa.- Cuatro años y 10 meses duraría la gestión del actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, un tiempo corto para ver el despliegue completo de un gobierno, según comentaron analistas expertos a esta casa editorial. Todos los gobiernos tienen sus luces y sombras, y el periodo con Quirino en Sinaloa no fue la excepción.

Debate solicitó la opinión de 12 expertos y personalidades del ámbito social y público para analizar a este gobierno, quienes en entrevista comentaron su parecer sobre el papel del actual mandatario sinaloense respecto a diferentes áreas de gestión, pasando por la pesca, la ganadería, la agricultura, el comercio, la salud, la seguridad pública, la economía, el trabajo, la infraestructura social y los derechos humanos.

El papel en los sectores productivos

Quirino Ordaz aún gobierna Sinaloa y prepara la entrega del estado a un nuevo dirigente. Según los analistas invitados por Debate, la gestión fue productiva en diversas áreas, resaltándose entre ellas el desarrollo en la agricultura y la ganadería, que se vieron favorecidas de acuerdo con los presidentes de asociaciones referentes en la entidad. El área primaria que pareció ser abandonada, según se informó a este periódico, fue la pesca, ya que se destacó que, más allá de algunos apoyos que recibieron para combustible, no les dieron ayudas a los pescadores en este periodo gubernamental, y ya solamente este año que finaliza la gestión llegó un apoyo para sacar adelante las revisiones y arreglos de inspección y vigilancia.

En los sectores secundarios económicos, las áreas del comercio, servicios y turismo en Sinaloa también recibieron apoyos con la gestión del gobernador, aunque más de forma indirecta, ya que al mejorarse la infraestructura de ciudades importantes en la entidad, por ejemplo, las calles, el alumbrado público en áreas clave, como los parques municipales y apoyando al crecimiento de ciudades en el estado, donde se abrieron y se invirtió en estadios deportivos, tal es el caso de Mazatlán, mejoraron las opciones turísticas.

Además, entre los comentarios hechos al debate surgieron voces que destacaron las obras en drenaje y vías pluviales hechas durante la gestión de Quirino, pues esto también abonó en aumentar la calidad de vida de muchos sinaloenses.

Las áreas de alimentos y restaurantes vivieron una sinergia directa con el gobernador, pues los representantes declararon ser escuchados y ser atendidos en todas sus necesidades. Un ejemplo claro de ello sucedió tras los eventos del 17 de octubre del 2019, cuando los restauranteros se vieron obligados a cerrar semanas debido al temor por la violencia vivida en las calles de la ciudad de Culiacán, y que provocó poca afluencia de personas, luego de los acontecimientos del llamado Jueves Negro.

Área social y de desarrollo humano

Aquí cabe mencionar que es justo la violencia y la falta de justicia lo que otros analistas señalaron como lamentables en el estado de Sinaloa, por ejemplo, se dijo que si bien los delitos de homicidios parecen ir a la baja, las desapariciones forzadas van en aumento, al igual que el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas, mismos que no se registran en las cuentas de la fiscalía como muertes violentas que sumen al conteo de homicidios; en esto estuvieron de acuerdo la mayoría de los analistas.

También ha aumentado la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, y los desplazamientos por aumento de violencia no han cesado en todo el estado, ya que continúan movilizándose familias diariamente en sindicaturas como Tepuche, Culiacán. En general, las movilizaciones forzadas han presionado a la estructura gubernamental para que reubique a las familias y se les dé hogar a los que se quedaron sin él, y aunque se ha logrado atender al problema, falta mucho en este asunto que resolver.

Abonando a las desigualdades, algunas analistas consideran que no se han tomado acciones eficaces contra la violencia de género en el estado porque, aun cuando el gobernador aceptó declarar la región en alerta de género, las mujeres víctimas de violencia feminicida, al igual que las víctimas de violencia sexual y en el hogar, aumentaron y se recrudecieron, problemática que diversos analistas también destacaron.

En suma, los analistas y líderes de sectores declaran que aún falta mejorar los salarios en Sinaloa, pues el estado tiene de las remuneraciones más bajas en el país, además de que se tiene una deuda con los trabajadores de la salud, quienes necesitan mejores sueldos, áreas de trabajo más equipadas y especializadas, así como que se sumen a las labores personal capacitado que ayude a cubrir la demanda de atenciones en todo el estado. La investigación científica, académica y tecnológica tuvo poco desarrollo en la entidad, y además se consideró catastrófica la desaparición del Inapi (Instituto de Apoyo a la Innovación e Investigación en Sinaloa).

Queda entre lo positivo mencionado por las personalidades destacar la gestión realizada en el estado en conjunto con Rosy Fuentes, la esposa del gobernador, a quien se consideró clave para el apoyo a niños y adolescentes en todo el estado, pues se les brindó apoyo en distintos ámbitos a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en Sinaloa, donde fungió como presidenta.

Oswaldo Arturo Lagunas Uriarte, cardiólogo y vicepresidente del Colegio Médico de Sinaloa

Quirino puso énfasis en mejorar toda la infraestructura en salud, conllevando a una modernización y equipamiento del sistema de salud en Sinaloa. Se nos quedó debiendo en la mejoría de las prestaciones a todo el personal de salud y en aumentar el número de personal capacitado para atender a toda la población sinaloense.

Teresa Ochoa, abogada, activista y analista política

En su gobierno, las mujeres víctimas de violencia aumentaron, la violencia sexual aumentó y los feminicidios muestran extrema violencia y crueldad que no fue atendida debidamente ni hubo eficacia en su combate. El turismo fue fortalecido sobre todo en la ciudad de Mazatlán, donde se hizo obra para embellecer la ciudad, que junto con el funcionamiento de la carretera Mazatlán-Durango, consolidó al puerto como destino turístico nacional.

Juan Burgos Franco, Consultor económico y analista político

Quizás lo más importante fue la obra pluvial que ayudó no solo a evitar inundaciones, sino que también influyó en la mejora de los índices de pobreza del estado. Los pendientes que deja Quirino Ordaz Coppel se pueden resumir en el mantenimiento a las carreteras existentes y un saldo muy importante en términos de seguridad pública.

Hay tres renglones en la seguridad que llegan a conformar una crisis de carácter humanitario en Sinaloa: los desplazados internos, las desapariciones forzadas, los feminicidios y violencia hacia las mujeres. El Gobierno se vio ante una presión fuerte (por los desplazados por la violencia en el estado) que demandaban vivienda, se atendió solo un mínimo de lo que se demandaba, porque el problema es muy grande.

Gustavo Rojo Plascencia, Presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa

Atravesamos por años críticos sin presupuesto al campo, y aun así, en cuestiones críticas, se pudieron negociar por medio del gobernador esquemas de comercialización, entonces nosotros creemos que al sector agrícola nos fue bien. Se hizo un buen equipo de organización con el sector agrícola, el gobernador supo maniobrar para poder transitar los embates en equipo con el sector agrícola.

Ernesto Hernández Norzagaray, investigador, académico y analista político

Destaco el trabajo que se realizó en conjunto con Rosy Fuentes, que fue un factor importante en este gobierno, fue una activista permanente sobre todo en materia de DIF estatal, en apoyo a madres, niños y adolescentes que lo necesitaban y la gran obra pública que se realizó en ese aspecto. Hubo una baja sobre todo en materia de homicidios dolosos, por otro lado, el número de desaparecidos se ha incrementado, está impune la muerte del periodista Javier Valdez y faltó transparencia en las inversiones de estadios deportivos. Además, Sinaloa sigue siendo uno de los estados con salarios más bajos en el país.

José Miguel Taniyama, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac)

Al interior del sector restaurantero creo que deja un buen sabor de boca, estuvo atento Quirino a lo que sucedía en nuestro sector. Durante el jueves negro, que sucedió el culiacanazo, con todo ese sector afectado fue expedito y fue de gran ayuda para que el sector saliera adelante. Uno como ciudadano demanda que sean gobiernos abiertos con diálogo, gobiernos que vengan a construir y a hacer. Creo que Quirino tuvo esa parte con nosotros.

Ana Luz Ruelas Monjardín, investigadora y Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2016

En materia de ciencia, el periodo fue un desastre, desapareció el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación de Sinaloa (Inapi). No se vio mucho apoyo a la investigación en general. Donde sí logró Quirino dejar campo abierto para que progresaran, es en las universidades más chicas, pero no por ello menos importantes. Entonces, vemos una Universidad Pedagógica de Sinaloa que avanzó muchísimo durante su gestión.

Carlos Sotelo Monge, Presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Altamar

Hasta este año 2021 hubo solo una pequeña contribución para arreglos de Inspección y Vigilancia, llegaron 500 mil pesos, pero de ahí en adelante no se hizo mucho en otras áreas pesqueras. Yo no quiero que me juzgue mi gente por decir lo contrario de lo que no se vivió en apoyo y en atención: no hubo una atención hacia la pesca de altamar por parte de la administración del señor gobernador.

Luis Fernando Velázquez Serrano, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa

El sector ganadero en el gobierno de Quirino Ordaz se apoyó mucho en el mejoramiento genético, se apoyó a ganaderos con más de dos mil becerros prospectos a semental. También se le puso interés a la cuestión sanitaria, se han cumplido los planes de trabajo al 98 por ciento. Se ayudó a la unión ganadera con la perforación de pozos, para aquellas zonas donde hay falta de agua con estos años tan secos, y con la retención de agua mediante abrevaderos.

Miguel Hernández Fonseca, Presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismos (Fecanaco) en Sinaloa

Nosotros notamos la gran capacidad del gobernador en gestoría, como en ninguna otra administración. Él apoyó directamente la obra pública en el estado, mejorando las calles y el alumbrado de parques en municipios. Ciudades como Mazatlán tienen un rostro distinto totalmente al de antes del 2016, esto también genera la certidumbre para que la obra privada, el turismo y la inversión, lleguen.

Julio Sergio Alvarado, Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa

En términos generales, la gestión del gobernador Quirino Ordaz Coppel fue buena, deja un estado con finanzas sanas, en virtud de que no se contrajo deuda pública, pese a un escenario nacional de estancamiento. Durante su administración se privilegió la obra pública. Aunque quedó a deber en materia de seguridad, Sinaloa se colocó en el último año de su gestión como uno de los estados con más feminicidios del país, marcado por una violencia impune, inacabable.