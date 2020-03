Analizan escenarios por coronavirus y petróleo  

Cd. de México, México.-El Gabinete económico trabaja en los escenarios para considerar algún recorte presupuestal ante la emergencia mundial que representa la pandemia del coronavirus y la guerra en los precios del petróleo, dijo Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia



"Hoy sí se está trabajando en tener todos los escenarios para presentárselos al Presidente, a través del Gabinete económico", destacó al salir de la Cámara de Diputados, donde se integró un grupo de trabajo para la implementación de la Agenda 2030.

Romo Garza señaló que cuando haya algo concreto se dará la información.Explicó que en su área se está trabajando en reconocer cuáles son las oportunidades que tiene México por la epidemia y para aprovechar inversiones de diferentes países."En dos días no se puede hacer un plan, estamos elaborando con todo el Gabinete, estamos ahorita concentrados en la parte de qué tanto va a durar esto, cuál va a ser el impacto económico y ahí vamos a sacar los diferentes escenarios", indicó en entrevista.

Al termino de la Instalación del grupo de trabajo sobre la implementación de la agenda 2030; con el Ing. Alfonso Romo Garza, jefe de la oficna de la presidencia. pic.twitter.com/6YNaGY2NeU — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) March 11, 2020



"Lo más importante en este caso es cómo posicionamos a México como el destino de la inversión de todos estos países que tienen problemas, es lo que ahorita me interesa más".



Romo manifestó que podría haber un recorte presupuestal, lo que aún no está decidido, el cual se aplicaría "de todos lados, un poquito".



Por ejemplo, explicó, se está analizando qué facilidades se darían en ciertas áreas productivas para promover la inversión.



Asimismo, agregó que se debe afectar lo menos posible el gasto.



Para Romo, el coronavirus se debe ver desde dos ángulos: uno, con el enfoque de salud y cómo México busca contener la epidemia, las medidas de atención de prevención y atención.



Segundo, dijo, es colocar al País como un destino alterno ante los problemas que están teniendo naciones asiáticas para transportar manufactura.



"Vamos a ser muy agresivos en las oportunidades que México puede capitalizar. Casi todas las compañías que están en China están instaladas en México, entonces en forma natural están volteando a ver acá", afirmó.



"Las que no tienen plantas en México están haciendo los estudios y sí ven a México como un área de oportunidad por la logística, por la cercanía con el país más grande (EU)".



Agregó que acaba de recibir una delegación de empresarios chinos, con mucho interés para ver qué posibilidades hay en México, para aprovechar la posición cercana a Estados Unidos y las ventajas que da la firma del T-MEC.