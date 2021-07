Analizará TEPJF si AMLO violó la Constitución en "Quién es Quién en las Mentiras": INE

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que tendrá que ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que determine si el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró la Constitución mexicana con su nueva sección "Quién es Quién en las Mentiras".

El pasado 30 de junio, Ana García Vilchis inauguró de manera formal el nuevo espacio anunciado por el presidente López Obrador el 23 de junio, después de que se le cuestionara sobre la noticia que afirmaba que supuestamente uno de sus hijos compraría al Club Deportivo Cruz Azul.

Los consejeros electorales que integran la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral desecharon la queja interpuesta por el PRD, en la cual solicitaban que se expidiera una medida cautelar contra el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El recurso presentado por el Sol Azteca hacia referencia específicamente a la conferencia matutina del pasado miércoles 7 de julio, en la que, según su juicio, lo expresado durante "Quién es Quién en las Mentiras" podría haber perjudicado el principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos.

Esa jornada, García Vilchis, expuso los resultados del monitoreo llevado a cabo por el INE en relación a la cobertura de los medios de comunicación durante las campañas electorales de los diferente partidos políticos en el proceso 2020-2021.

No obstante, al abordar las notas negativas sobre su partido, Morena, López Obrador asumió que la cobertura desfavorable afectaba a la Cuarta Transformación, usando el plural en primera persona, es decir, "nosotros", e imputando a los medios informativos.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, puntualizó que la autoridad electoral de la que forma parte nunca evalúa noticias que tengan que ver con acciones gubernamentales, sino que únicamente aquellas sobre la campaña electoral, de ahí que no quepa el monitorear al gobierno, pues este no hace o no debería hacer actos proselitistas.

En aquella ocasión, el máximo mandatario había hecho un llamado a los medios para que revisaran el "comportamiento inmoral", así como para que se aseguraran de "respetar" a la ciudadanía, puesto que sostuvo que los comentarios negativos contra Morena producen "odio", alegando que las notas en las que se criticaba a dicho partido no estaban hechas con "periodismo objetivo".

Murayama reiteró que el monitoreo realizado por el INE fue solamente en el campo de la campaña electoral y nunca de las acciones de gobierno, por lo que atribuir una cobertura noticiosa a una fuerza politica como si fuera la de un gobierno es incorrecto.

Señaló que, de ser así, se reconocería que desde el gobierno federal se está desplegando la campaña a favor del Movimiento Regeneración Nacional, lo cual no puede permitirse, ya que este debe mantener una postura neutral, pues hace uso del erario.

No obstante ello, el consejero indicó que una parte de la queja implica una investigación más exhaustiva de parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral la cual tendrá que resolver si se violó el articulo 134 de la Carta Magna si se detecta "un posible desapego al deber de neutralidad por parte de la Presidencia de la República".

Coincidieron con la resolución de Ciro Murayama las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala .