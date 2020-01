Veracruz.- Este sábado se realiza la audiencia en la que se prevé que un juez determine si concede al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, una medida cautelar distinta a la cárcel, como son la libertad provisional o la prisión domiciliaria.

La notificación para la audiencia, citada para las 12:00 horas, fue girada por Alejando Lobato, notificador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, el pasado 2 de enero del 2020.

El expulsado de las filas del PRI, Javier Duarte, está preso en el Reclusorio Norte desde el 17 de julio de 2017, día en el que fue extraditado de Guatemala.

La audiencia se lleva a cabo en la sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal y es presidida por el Juez de control, Juan Carlos Ramírez Benítez.

Duarte es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Analizarán medida cautelar de Javier Duarte. Foto: Reforma

El pasado 16 de diciembre de 2019, durante una breve audiencia en este centro, la defensa del ex Gobernador de Veracruz pidió el cambio de medida cautelar argumentando que la condena de 9 años de prisión ya no está firme.

Su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana expuso que lo anterior es así desde el pasado 5 de diciembre, cuando el Primer Tribunal Colegiado Penal ordenó tramitar la apelación contra la pena que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que no ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez argumentó que no había sido notificado de ese fallo y, como los tribunales se encontraban de vacaciones, aplazó a enero de 2020 la audiencia para la resolución del colegiado.

El 26 de septiembre de 2018 Duarte fue sentenciado a 9 años de prisión y a una multa de 58 mil 890 pesos, en un procedimiento abreviado en el que aceptó los hechos imputados por la Fiscaliza General de la República.