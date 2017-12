Anaya, ¿adversario de la imposición?

México.- Los aspirantes independientes a la Presidencia de la República Pedro Ferriz de Con y Armando Ríos Piter hablan con EL DEBATE sobre el registro de Ricardo Anaya como precandidato por el Frente Ciudadano por México.

Ferriz de Con y Ríos Piter continúan en su trabajo de recolección de firmas para buscar ser candidatos.

El periodista Pedro Ferriz de Con señaló que tiene ya un verdadero adversario de llegar a la contienda:

«Cuando tenga las firmas y me registre como candidato a la Presidencia, ya tengo adversario, ya que Anaya es un hombre inteligente y preparado. La diferencia entre él y yo es que a él lo apoyan personajes que yo no les daría ni la mano para saludarlos; además, políticos muy dañinos para el país y un sistema que ha dejado en claro que no funcionan. Yo voy con el respaldo de la gente, sin nadie atrás que busque un beneficio particular», declaró Ferriz de Con.

Llegó el momento de

No es para mi... es para TODOShttps://t.co/JN8QhIpH7I — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) 7 de diciembre de 2017

Dijo también que la llegada de Anaya golpeará el pacto entre Margarita Zavala y el PRI: «Ricardo Anaya es una candidatura interesante que ya hizo dos cosas que en lo personal me dan mucho gusto.

La primera es que ya eliminó la posibilidad de que Rafael Moreno Valle siga buscando la Presidencia de México, y Valle claro que está molesto.

En el destape de Anaya estuvieron doce gobernadores del PAN, menos el de Puebla, en lo que desde mi punto de vista fue una protesta de Valle. Después ya logró que Margarita Zavala y Felipe se retuerzan en el pacto que tienen con Peña Nieto», culminó Ferriz de Con.

Más de lo mismo

Por su parte, Armando Ríos Piter señala que todo lo que ponga el sistema es parte de ellos:

«Solo cambia el personaje, pero el sistema sigue siendo el mismo. Anaya es parte de la imposición, y la gente lo sabe. Al ciudadano ya no se le engaña tan fácilmente. Que ellos hagan lo que quieran, yo sigo trabajando para estar en la boletas y mostrándole a la sociedad que es mejor trabajar solo que con el respaldo de un sistema político desafortunadamente muy maleado», señaló.

Otros candidatos independientes han hablado de Anaya en sus redes sociales. Margarita Zavala tuiteó «en este 2018, va a haber dos tipos de candidatos: aquellos elegidos por dedazo y los elegidos por los ciudadanos. ¡Firma ya!».

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, no desaprovecha la oportunidad para señalar a Anaya:

«@RicardoAnayaC llegó muy desplumado a esta etapa, y con este frío para febrero lo vamos a ver pidiendo esquina. @Ale_BarralesM se chamaqueó a @RicardoAnayaC aprovechando la miopía de poder que tiene Ricardo, y ahí están los resultados», ha escrito el líder tricolor en sus redes sociales.