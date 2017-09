Anaya se niega, otra vez, a debatir

México.- Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, rechazó un posible debate con el senador de su partido Roberto Gil, pues, dijo, "no me voy a distraer en conflictos internos", ante la división que existe en el blaquiazul.

"No voy a abonar a este clima de distracción en el PAN", aseguró Anaya, quien rechazó "llevar los conflictos internos a los medios de comunicación", pues es el "gobierno federal el que busca dar la percepción de división" en su partido.

El PRI quiere confundir a los ciudadanos e imponer un #FiscalCarnal que les cubra las espaldas. ¡No lo debemos permitir! pic.twitter.com/LLISanUKzc — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de septiembre de 2017

El conflicto entre Anaya y un grupo de panistas, como Ernesto Cordero, Roberto Gil y Javier Lozano ha derivado en diversas declaraciones de unos contra otros.

Además, el viernes no hubo acuerdo para que el PRI presida la Mesa Directiva, con Jorge Carlos Ramírez Marín, ante la reticencia del PAN que argumenta que no dará su voto, si no se desecha la posibilidad de nombrar al titular de la PGR, Raúl Cervantes, como fiscal General de la Nación.

Los contrarios a Anaya acusan al presidente del blanquiazul de oponerse al "pase automático" para esconder que él y sus familiares poseen inmuebles que ascienden a 308 millones de pesos, como publicó hace unas semanas El Universal.

UN CANDIDATO CON SOLVENCIA MORAL

Tras la aprobación para conformar el Frente Amplio Democrático con el PRD y Movimiento Ciudadano, el líder nacional del PAN indicó que el candidato para deberá ser alguien con "solvencia moral y capacidad técnica".

Entrevistado por Carlos Loret de Mola en Despierta, Anaya aseguró que con dicha coalición "no sólo podemos ganar la presidencia, estoy seguro que podemos lograr la transformación del país".

Como se informó el senador Roberto Gil Zuarth dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) está perdiendo la posibilidad de ganar la Presidencia de la República en el 2018 por "la ambición" de su líder, Ricardo Anaya Cortés.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el legislador panista acusó al presidente de su partido de tener "secuestrada" la Cámara de Diputados para exigir al Senado dar marcha atrás al "pase automático" del procurador Raúl Cervantes a la nueva Fiscalía General.

Acusó a Ricardo Anaya de crear una crisis constitucional y "paralizar el país” con tal de ser el candidato de su partido.

Dijo que el presidente panista “actíua como un dictador de Venezuela, si no estás con él, te extermina”.

Con información de El Universal.