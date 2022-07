Andrés Granier da espaldarazo a candidatura de Adán Augusto a la presidencia

Tabasco, México. El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, afirmó que apoyaría al titular de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, en el caso de que sea elegido candidato de Morena a la Presidencia de la República para 2024.

Sin importarle la diferencia de partidos, el priista dijo que lo respaldaría porque nunca ha tenido ninguna diferencia personal con López Hernández, quien llegó a la gubernatura con Morena, pero la dejó por su cargo federal.

"Es tabasqueño, siempre he sido solidario con él, se lo dije personalmente, no somos enemigos, adversarios, pero no enemigos, y lo que quiero es que le vaya bien a Tabasco. Jamás me han oído hablar mal del licenciado Adán Augusto, al contrario, siempre he dicho que lo positivo se le debe reconocer", afirmó.

Granier recordó que coincidió con López Hernández en el PRI, en la época del entonces Gobernador Manuel Gurría.

"¿Por qué no? En un momento determinado, si es para el bien de Tabasco. No importa, hay que ver el desarrollo de un estado, no intereses partidistas. No nos confundamos, como tabasqueño si él llega, qué bueno por Tabasco, además coincidimos cuando el licenciado Manuel Gurría".

Andrés Granier Melo fue gobernador de Tabasco de 2007 a 2012, pero fue encarcelado el 25 de junio de 2013 por seis juicios: cuatro del fuero común y dos más por delitos federales.

En mayo de 2019, quedó absuelto de los seis delitos por defraudación fiscal y peculado por un monto de 196 millones de pesos. En 2021, decidió participar como candidato del PRI a la Alcaldía de Centro (Villahermosa), pero no obtuvo la victoria.