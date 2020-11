Andrés Manuel López Obrador afirma que las causas de un feminicidio y un homicidio son las mismas

México.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su creencia de que las causas que ocasionan un feminicidio y un homicidio son las mismas en términos generales, es decir, acusando a la desintegración familiar y la perdida de valores.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente de México fue cuestionado sobre si creía que las causas que ocasionaban un feminicidio y un homicidio eran las mismas, y respondió que en general, sí.

"En general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha perdida de valores, entonces si necesitamos luchar por una sociedad mejor, por hacer valer la justicias (...) hacer entender a todos, que solo siendo buenos podemos ser felices" declaró el presidente de México durante su conferencia matutina.

Esta no es la primera vez que el presidente de México hace la afirmación, pues es su creencia que la desintegración familiar ha causado múltiples males en la sociedad mexicana. Habría que cuestionar si ha habido alguna vez en las generaciones pasadas en la que la mujer no fue violentada dentro de su familia.

Pues Debate ya ha publicado en diversas ocasiones que el hogar, es uno de los principales espacios donde las mujeres sufren violencia, ya sea psicológica, física o sexual. Provocada principalmente por familiares.

Tal vez López Obrador recuerda honrosas excepciones, de familias donde las mujeres no han sido violentadas, y a partir de ahí hace su afirmación, sin embargo, las denuncias, entrevistas e investigaciones demuestran el riesgo que las mujeres corren en su propio hogar.

Probablemente Andrés Manuel López Obrador cree que hace 50 años o más, no existía la violencia contra la mujer, porque no se denunciaban los delitos. No se denunciaba cuando una mujer de una comunidad era secuestrada y embarazada por un hombre para obligarla a hacerla su esposa.

En fin, el presidente de México rapidamente cambió de tema luego de hacer la afirmación anterior, para comenzar a hablar de que durante la Cuarta Transformación lucha contra la corrupción y la impunidad, "los principales violadores de los derechos humanos".