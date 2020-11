Andrés Manuel López Obrador asegura que en su gobierno no se espía a FRENAA

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que el gobierno a su cargo no ha realizado espionaje alguno contra el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA).

Esta aclaración por parde de Andrés Manuel López Obrador, es debido a una publicación hecha por un medio local que asegura que que el Gobierno, por medio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha seguido muy de cerca los movimientos de FRENAAA, así como de su líder, Gilberto Lozano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

AMLO, declaró que no es cierto, asegurando que solo son recortes de periódicos, aseverando que a nadie se le espía en su Gobierno, y expresó que ya no es como antes, ningún dirigente político debe de ser espiado, “esa es la instrucción que he dado”, declaró

López Obrador dejó en claro que no se espía “a ninguno de nuestros adversarios, a nadie, no llevamos a cabo esas acciones de espionaje que eran muy comunes en el viejo régimen”, según lo publicado por noticieros Lopez Doriga

Protestas FRENAA. Foto: EFE

AMLO firmará decreto para ampliar los apoyos fiscales en la frontera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que firmaría el decreto para ampliar los apoyos fiscales a los municipios de la frontera norte del país durante cuatro años más, en su visita a Mexicali.

Es en los municipios que conforman los 3 mil 180 kilometros de frontera con Estados Unidos, los que recibirán estos beneficios fiscales, declaró el presidente de la República.

Cabe señalar que este programa lleva aplicandose por casi dos años, pues a principios del 2019, se firmó el decreto para poner de uso público los apoyos fiscales en dicha frontera, y ante el próximo vencimiento de dicho plazo, es que se firmará la ampliación a cuatro años más.

Entre los beneficios por el programa de Apoyos Fiscales en la Frontera, se encuentra que se reduce el impuesto sobre la renta, se reduce el IVA, homologación de precios de combustibles y aumento del salario mínimo.

Posteriormente, el presidente de México confirmó que el programa estaba decretado para dos años, sin embargo, con el nuevo decreto, se terminará ampliando hasta finales del 2024.